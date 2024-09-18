Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?10 комментариев
Десантники устроили засаду ВСУ в Курской области
Российские десантники устроили засаду ВСУ в Курской области
Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что засада была устроена при помощи операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), передает РИА «Новости».
Точным пуском управляемой ракеты вместе с водителем и сопровождающим был уничтожен грузовой автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы для украинских войск.
До этого командир морпехов одного из подразделений рассказывал, что часть украинских боевиков оказалась отрезана от основной группы, и попала в окружение.
Ранее сообщалось, что успехи российской армии по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений из Курской области.