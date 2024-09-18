Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?10 комментариев
Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве
Time: Подозреваемый в покушении на Трампа Рут жил в казармах ВСУ
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут «бомжевал» во время посещения Киева, жил в казармах украинских военных частей, пишет журнал Time.
Источники издания сообщили, что Рут был по сути бездомным, в Киеве он вынужденно останавливался на базах или в казармах украинских военных частей, часто и эксцентрично появлялся в центре города, передает РИА «Новости».
По данным телеканала CNN, в своем самиздате под названием «Война на Украине, которую не выиграть» он рассказал о попытках вступить в ряды ВСУ. По его словам, его развернули из-за отсутствия опыта военной службы в 56 лет.
Ранее суд в США предъявил обвинения Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сообщалось также, что Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, он несколько раз связывался с ВСУ.