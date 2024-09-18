Al Jazeera: Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы заранее

Al Jazeera: Вес взрывчатого вещества в каждом пейджере не превышал 20 граммов

Tекст: Вера Басилая

Источник телеканала в силовых структурах Ливана сообщил, что взрывчатку в пейджеры «положили» заранее, ее было не больше 20 граммов на каждое устройство. Предположительно, заминированные пейджеры были отправлены в Ливан пять месяцев назад, передает ТАСС.

Между тем, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники передает, что доступ к пейджерам, которые были предназначены для ливанского движения «Хезболла» получила израильская разведка «Моссад», которая и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN.

Ранее сообщалось, что число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, пострадали 4 тыс. человек.

Источники портала Axios сообщили, что операция с пейджерами в Ливане была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.

Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».