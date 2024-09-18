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    18 сентября 2024, 01:48 • Новости дня

    Al Jazeera: Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы заранее

    Al Jazeera: Вес взрывчатого вещества в каждом пейджере не превышал 20 граммов

    Tекст: Вера Басилая

    Взорвавшиеся устройства связи в Ливане были заминированы заранее, вес взрывчатого вещества в каждом устройстве не превышал 20 граммов, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Источник телеканала в силовых структурах Ливана сообщил, что взрывчатку в пейджеры «положили» заранее, ее было не больше 20 граммов на каждое устройство. Предположительно, заминированные пейджеры были отправлены в Ливан пять месяцев назад, передает ТАСС.

    Между тем, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники передает, что доступ к пейджерам, которые были предназначены для ливанского движения «Хезболла» получила израильская разведка «Моссад», которая и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN.

    Ранее сообщалось, что число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, пострадали 4 тыс. человек.

    Источники портала Axios сообщили, что операция с пейджерами в Ливане была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.

    Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».

    17 сентября 2024, 20:04 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»

    Эксперт Анпилогов: Вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы»

    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»
    @ Mehrnews

    Tекст: Олег Исайченко

    В любом устройстве имеется защита от перегрева аккумулятора. Вирус способен обмануть этот механизм, в результате чего батарейка нагревается до предела, инициируя взрыв пейджера, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров.

    «Любое электронное устройство можно перевести в режим очень интенсивного расхода заряда батареи. В этом случае она будет нагреваться сверх нормативных параметров, что может вызвать короткое замыкание и взрыв», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Обычно операционная система телефона или пейджера не допускает перегрева и останавливает приложение от экстенсивного использования заряда батареи. Но на устройство можно установить вредоносную программу, которая подменяет собой некоторые функции ОС. Таким образом, она попросту блокирует отключение гаджета в случае перегрева», – указал он.

    «Пейджеры всегда идут с заводской прошивкой. Либо на устройстве была установлена зараженная программа, либо был захвачен центр обновления операционных систем и внедрен вредоносный код. Очевидно, против «Хезболлы» была развернута хорошо отлаженная централизованная атака», – отметил собеседник.

    «Что касается версии о закладке рядом с аккумулятором капсул с водой, которые по сигналу разгерметизировались и привели к взрыву литиевой батареи, то я в нее склонен не верить. Осуществить подобное гораздо сложнее, чем создать вредоносное ПО. Хотя этого тоже исключать нельзя», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров. Как сообщает издание Aljazeera, устройства были взломаны израильскими военными. Серия мощных взрывов произошла по всей стране. Всего получили ранения более 2 тыс. граждан государства. По меньшей мере восемь человек погибли.

    Заид Макарий, министр информации Ливана, заявил, что главным приоритетом Бейрута в данный момент является достижение остановки атак со стороны Тель-Авива. Он также добавил, что правительство государства уже обратилось к нескольким государствам с целью оказать давление на Израиль.

    В то же время в «Хезболле» подчеркнули, что их поддержка «палестинского сопротивления» не будет прекращена. В организации добавили, что «коварный и преступный враг непременно будет наказан за данный акт агрессии».

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    17 сентября 2024, 17:42 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль подорвал пейджеры «Хезболлы», ранено около тысячи человек
    Al Jazeera: Израиль подорвал пейджеры «Хезболлы», ранено около тысячи человек
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южном пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как израильские военные взломали их пейджеры и попытались вызвать их детонацию, сообщают ливанские телеканалы со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел там, где в Бейруте находятся штабные офисы «Хезболлы», после происшествия сотни раненых доставили в больницы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Al Jazeera.

    Отмечается, что точных данных о раненых в других частях Ливана нет, «Хезболла» не делала ответных заявлений.

    Ранее израильский глава Минобороны Йоав Галант заявлял, что стабилизация израильско-ливанской границы возможна с помощью военных действий против «Хезболлы».

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 01:27 • Новости дня
    Лавров обвинил МОК и ВАДА в «спортивной агрессии»

    Лавров заявил о попытках МОК и ВАДА поставить спорт на службу интересам Запада

    Лавров обвинил МОК и ВАДА в «спортивной агрессии»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство объединяют усилия, чтобы окончательно поставить спорт на службу интересам сохранения гегемонии Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью для цикла документально-постановочных фильмов «Советский прорыв» заявил: «Сейчас ВАДА и МОК объединяют свои усилия с тем, чтобы окончательно выхолостить принципы Олимпийской хартии и окончательно поставить спорт на службу интересам сохранения гегемонии Запада во всех мыслимых областях человеческой жизни».

    Лавров назвал такие действия «спортивной агрессией». Он заявил о намерении России продолжить защищать принципы олимпизма, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что МОК категорически отказался даже обсуждать предложение ближневосточных стран «рассмотреть вопрос участия Израиля в Олимпиаде во Франции». «Двойные стандарты – это мягко сказано», – сказал Лавров.

    По его словам, сейчас те, кто управляет МОК, «хоронят Олимпийское движение». При этом Лавров выразил уверенность, что появятся «новые формы», которые позволят уберечь «дух честной состязательности и уважения партнера».

    В ноябре 2023 года МОК на фоне израильско-палестинского конфликта заявил, что придерживается «принципа индивидуальной ответственности». По заявлению комитета, спортсмены «не могут нести ответственность за действия своих правительств». Москва назвала эти заявления примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК. Комитет заявил, что Москва якобы нарушила олимпийское перемирие и Олимпийскую хартию, «чего нельзя сказать об Израиле».

    Коментарии (6)
    17 сентября 2024, 19:53 • Новости дня
    «Хезболла» пригрозила Израилю ответом на подрыв пейджеров
    «Хезболла» пригрозила Израилю ответом на подрыв пейджеров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильскую сторону ожидает «справедливый ответ» на подрыв пейджеров в разных ливанских районах, заявило ливанское движение «Хезболла».

    Израиль ожидает ответ на агрессию, заявили в организации, передает ТАСС. «Возмездие последует оттуда, откуда его ждут», – подчеркнули там.

    Израильская сторона, по версии «Хезболлы», также виновна в нападении на мирных жителей, погибших и пострадавших в результате подрыва.

    Количество пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тыс. человек, в ходе атаки погибла девочка и два сторонника «Хезболлы».

    Источник сообщал, что в пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как Израиль взломал их пейджеры и подорвал их.

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    15 сентября 2024, 13:09 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по израильскому городу был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

    По словам Сариа, ракетные войска Йемена нанесли удар по военному объекту израильского противника в районе Тель-Авива с использованием новой гиперзвуковой баллистической ракеты, достигшей своей цели, передает ТАСС. Он добавил, что системам обороны Израиля не удалось ее перехватить, ракета преодолела 2040 километров за 11,5 минуты.

    Сариа добавил, что удар по Тель-Авиву стал «кульминацией усилий» мятежников, поставивших на вооружение ракеты, способные преодолеть оборону противника.

    Ранее в Тель-Авиве закрыли пляжи и открыли 240 бомбоубежищ.

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    15 сентября 2024, 17:57 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил хуситам после ракетного обстрела по Израилю

    Нетаньяху: Хуситы заплатят высокую цену за пуск ракеты по Израилю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль решил взыскать высокую плату с любого, кто попытается на него напасть, заявил на еженедельном заседании кабмина премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху, комментируя удар по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой, ответственность за который взяли на себя хуситы, отметил, что Израиль «ведет кампанию на многих фронтах против иранской оси зла, которая стремится уничтожить их», передает ТАСС.

    По его словам, «сегодня утром хуситы запустили ракету класса «земля – земля» из Йемена» по Израилю. «Они уже должны были знать, что мы взыскиваем высокую плату за любые попытки причинить нам вред. Любой, кому нужно напоминание об этом, может посетить порт Ходейда»,– добавил премьер-министр, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

    В воскресенье йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по израильскому городу был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

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    15 сентября 2024, 07:30 • Новости дня
    В центральной части Израиля упала ракета «земля-земля»

    Армия Израиля сообщила о падении в центральной части страны ракеты «земля-земля»

    Tекст: Вера Басилая

    Ракета класса «земля-земля» упала в открытой местности в центральной части Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, данных о пострадавших нет, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В сообщении отмечается, что ракета упала после объявления воздушной тревоги, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    Позже в ЦАХАЛ уточнили, что ракету выпустили из Йемена, а израильские военные пытались ее сбить. Результаты атаки сейчас оцениваются.

    Ранее при ударе Израиля в Хан-Юнисе погибли более 40 человек.

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    17 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    «Хезболла» уточнило количество погибших при подрыве пейджеров в Ливане

    При подрыве пейджеров в Ливане погибли ребенок и два сторонника «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минимум два сторонника «Хезболлы» и одна девочка погибли при детонации пейджеров в Ливане, об этом во вторник вечером заявило само движение.

    Около 15.30 мск в Ливане подорвались несколько устройств связи – пейджеров, ими пользовались несколько сотрудников разных подразделений и учреждений «Хезболлы», говорится в заявлении, передает ТАСС.

    В результате взрывов погибла девочка и два сторонника «Хезболлы».

    Ранее источник сообщал, что в пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как израильские военные взломали их пейджеры и попытались вызвать их детонацию. По данным прессы, в результате детонации пострадали более 1,5 тыс. человек.

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    17 сентября 2024, 22:21 • Новости дня
    WSJ: Взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавно полученной партии

    Tекст: Вера Басилая

    Пейджеры, взорвавшиеся у сотен членов «Хезболлы» в разных районах Ливана, были из новой партии, группировка получила их недавно, пишет The Wall Street Journal.

    Представитель группировки рассказал, что сотни боевиков получили новые пейджеры в последние дни, некоторые из них почувствовали, что устройства стали сильно нагреваться и избавились от них, прежде чем они взорвались, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров. Как сообщает издание Aljazeera, устройства были взломаны израильскими военными. Серия мощных взрывов произошла по всей стране. Всего получили ранения более 2 тыс. граждан государства. По меньшей мере восемь человек погибли.

    Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.

    Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».

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    16 сентября 2024, 18:57 • Новости дня
    Израиль выбрал военный способ для стабилизации ситуации на границе с Ливаном

    Глава Минобороны Израиля Галант: Ситуацию на границе с Ливаном придется стабилизировать военным путем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стабилизировать ситуацию на границе Израиля и Ливана можно путем военных действий против формирований движения «Хезболла», заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    «Единственный оставшийся путь возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома – это военные действия», – сказал Галант на встрече с заместителем помощника и старшим советником президента США по энергетике и инвестициям Эймосом Хокстином, передает ТАСС.

    По словам израильского министра, «Хезболла» продолжает «привязывать себя» к палестинскому движению ХАМАС и отказывается завершить конфликт, тем самым сокращая вероятность заключения соглашения об урегулировании ситуации на границы Ливана и Израиля.

    Ранее ООН призвала стороны конфликта в Ливане немедленно прекратить огонь.

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    15 сентября 2024, 08:31 • Новости дня
    Израиль приказал эвакуироваться жителям северной части сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия Израиля издала приказ об эвакуации жителей палестинского города Бейт-Лахия, расположенного на севере Газы, сообщила газета The Times of Israel.

    Как сообщила газета, такой приказ поступил после того, как из этого города выпустили две ракеты по израильскому городу Ашкелон, одна из которых упала в море, а вторую удалось перехватить, передает ТАСС.

    Ранее при ударе Израиля в Хан-Юнисе погибли более 40 человек.

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    17 сентября 2024, 23:17 • Новости дня
    Сноуден назвал вероятную причину «взрывов» пейджеров в Ливане

    Сноуден считает, что детонация пейджеров в Ливане произошла из-за заложенной взрывчатки

    Tекст: Вера Басилая

    Массовая детонация в Ливане пейджеров и других средств связи, принадлежащих сотрудникам шиитской милиции «Хезболла», произошла, скорее всего, из-за установленной в них взрывчатки, заявил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

    «Слишком много последовательных, очень серьезных травм. Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, можно было бы ожидать гораздо больше мелких возгораний и осечек», – написал Сноуден в соцсети X, передает ТАСС.

    По его словам, вероятно, что эту операцию организовал Израиль. При этом Сноуден назвал подобные методы «безрассудными» и «неотличимыми от терроризма».

    Ранее сообщалось, что число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек.

    Издание The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источники, что взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавно полученной партии.

    Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.

    Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 23:27 • Новости дня
    Axios: Операция с пейджерами в Ливане была одобрена Нетаньяху

    Axios: Операция с пейджерами в Ливане была одобрена Нетаньяху и его правительством

    Tекст: Вера Басилая

    Операция с детонацией пейджеров на территории Ливана была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства страны и руководством служб безопасности, сообщили источники портала Axios.

    По данным источника, Нетаньяху таким образом решил расширить цели конфликта, включив возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном, передает ТАСС.

    Американские чиновники заявили изданию, что США не были проинформированы Израилем об «операции с пейджерами», при этом правительство Израиля осознает риск серьезной эскалации, а израильская армия находится в повышенной боеготовности в ожидании ответа «Хезболла».

    Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что пейджеры в Ливане сдетонировали из-за заложенного в них взрывного устройства, а не хакерской атаки.

    Между тем, число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, ранено около 4 тыс. человек.

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    17 сентября 2024, 19:29 • Новости дня
    «Хезболла» возложила на Израиль ответственность за взрывы пейджеров в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» возложило на Тель-Авив ответственность за массовую детонацию пейджеров в Ливане, в результате чего пострадали сотни человек.

    Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале «Хезболлы», передает ТАСС.

    Более 170 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд телеканалу Al Jazeera. Он добавил, что пострадавшие размещены в более чем 100 медучреждениях страны.

    Напомним, число пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тысячи.

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    18 сентября 2024, 00:35 • Новости дня
    Сирия обвинила Израиль в стремлении расширить конфликт на Ближнем Востоке

    МИД Сирии после подрыва пейджеров в Ливане обвинил Израиль в стремлении расширить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Подрывы пейджеров в Ливане свидетельствуют о стремлении Израиля к расширению масштабов военных действий на Ближнем Востоке, заявили в МИД Сирии.

    В заявлении сирийского МИДа, которое опубликовано государственным агентством SANA, говорится, что Сирия осуждает «террористическую агрессию» Израиля в отношении жителей Ливана, которая, по мнению сирийских дипломатов, отражает стремление к расширению войны в регионе, передает ТАСС.

    Кроме того, в МИД Сирии заявили, что «поддерживают право Ливана на самооборону», а также выразили солидарность с ливанским народом.

    Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что пейджеры в Ливане сдетонировали из-за заложенного в них взрывного устройства, а не хакерской атаки.

    Между тем, число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, ранено около 4 тыс. человек.

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    Axios: Операция с пейджерами в Ливане была одобрена Нетаньяху
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