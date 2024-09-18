Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?10 комментариев
Al Jazeera: Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы заранее
Al Jazeera: Вес взрывчатого вещества в каждом пейджере не превышал 20 граммов
Взорвавшиеся устройства связи в Ливане были заминированы заранее, вес взрывчатого вещества в каждом устройстве не превышал 20 граммов, сообщил телеканал Al Jazeera.
Источник телеканала в силовых структурах Ливана сообщил, что взрывчатку в пейджеры «положили» заранее, ее было не больше 20 граммов на каждое устройство. Предположительно, заминированные пейджеры были отправлены в Ливан пять месяцев назад, передает ТАСС.
Между тем, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники передает, что доступ к пейджерам, которые были предназначены для ливанского движения «Хезболла» получила израильская разведка «Моссад», которая и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN.
Ранее сообщалось, что число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, пострадали 4 тыс. человек.
Источники портала Axios сообщили, что операция с пейджерами в Ливане была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.
Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».