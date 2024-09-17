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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    14 комментариев
    17 сентября 2024, 14:55 • Новости дня

    По телефону подозреваемого в покушении на Трампа вербовали наемников

    По телефону подозреваемого в покушении на Трампа вербовали наемников
    @ vk.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный номер, принадлежащий Райану Уэсли Руту, подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, используется для вербовки наемников для Вооруженных сил Украины.

    Такая информация была выявлена корреспондентом ТАСС после проверки номера, связанного с Рутом. На указанный номер телефонов в социальных сетях отвечает автоответчик, содержащий информацию о национальном волонтерском центре.

    Центр занимается отправкой бойцов на Украину и Тайвань. В сообщении также указано, что для связи с центром можно использовать популярные мессенджеры такие как WhatsApp, Viber, Telegram, Signal и Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России).

    Сообщение автоответчика предлагает отправить голосовую запись для связи.

    Ранее, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сообщалось также, что Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, Рут несколько раз связывался с вооруженными силами Украины.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    16 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину

    New York Post заявила о желании подозреваемого в покушении на Трампа участвовать в боях против России на стороне ВСУ

    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину
    @ Sky News Australia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, сообщила New York Post.

    По данным New York Post, Рут выступал за отправку американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину. MSN News сообщает, что Рут, по неподтвержденным данным, участвовал в сборе средств для Украины, передает ТАСС.

    Судя по сообщениям в соцсетях, Рут мог предлагать помощь в отправке на Украину желающим присоединиться к ВСУ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовала скриншоты со страницы Рута. На одном из них он позирует на майдане Незалежности (площадь Независимости), передает РИА «Новости».

    «Трамп неоднократно говорил, что прекратит войну на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Рут. Люди публикуют эти изображения. Это и есть потенциальный убийца? Если так, то он одержим войной на Украине, которую финансируют США», – заявила Тейлор-Грин.

    В свою очередь, сын политика Дональд Трамп–младший заявил: «Похоже, этот психопат проводит много времени за просмотром левой пропаганды». Он обратил внимание на публикации в соцсети Рута, в котором предполагаемый злоумышленник признается, что собирается «сражаться и умереть за Украину».

    New York Times и Semafor писали в материалах о человеке по имени Райан Рут в марте 2023 года – тогда сообщалось, что он хочет «найти рекрутов среди афганских солдат, бежавших от талибов, и перевезти их, в некоторых случаях нелегально, из Пакистана и Ирана на Украину».

    Semafor называл Рута главой «Международного волонтерского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь в военных действиях». Рут в интервью говорил, что беседовал с представителями минобороны Украины.

    Официально имя подозреваемого и его мотивы пока не называли, передает RT.

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

    Коментарии (7)
    17 сентября 2024, 06:44 • Новости дня
    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа

    Секретная служба США сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут не успел открыть огонь

    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа
    @ Martin County Sheriff’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил и. о. главы Секретной службы Рональд Роу.

    «Подозреваемый не имел прямой видимости, он не стрелял из своего оружия», – приводит слова Роу ТАСС.

    По словам Роу, Трампа проинформировали, что со стороны Секретной службы ему предоставлен «самый высокий» уровень защиты. Как заверил Роу, предпринимаемые ведомством меры «работают».

    Сам Трамп считает, что «Секретная служба отлично сделала свою работу». «Это было нечто. Но все кончилось хорошо», – заявил он.

    Напомним, по сообщениям СМИ, подозреваемый был замечен Секретной службой, когда «ствол его автомата был направлен через сетчатое ограждение» гольф-клуба «на одну лунку впереди того места, где играл Трамп». Стрелка попытались ликвидировать на месте, но он сбежал. Позднее он был задержан. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом.

    Коментарии (11)
    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 06:17 • Новости дня
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    @ Shawn Punch/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в соцсетях, что ненавидит певицу Тейлор Свифт.

    «Я ненавижу Тейлор Свифт!» – приводит РИА «Новости» текст заявления Трампа в соцсети Truth Social.

    Отметим, что Трамп опубликовал сообщение до предполагаемого покушения на него во Флориде.

    Во вторник после дебатов вице-президента США Камалы Харрис с Трампом Свифт заявила о том, что на предстоящих выборах отдаст свой голос за Харрис. Однако, как свидетельствуют данные опроса, ее слова больше оттолкнули избирателей от Харрис, чем привлекли.

    Коментарии (10)
    16 сентября 2024, 02:10 • Новости дня
    В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом

    Неподалеку от места предполагаемого покушения на Трампа во Флориде нашли AK-47 с оптическим прицелом

    В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом
    @ CTV News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В кустах, где прятался подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камеру, сообщил шериф полиции округа Палм-Бич (штат Флорида) Рик Брэдшоу.

    Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину». Подозреваемый был задержан, а в кустах, где он укрывался, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro, передает РИА «Новости».

    Трамп находился в 270–450 м от этого места. «Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – заявил шериф.

    По его словам, «поле для гольфа окружено кустами, когда кто-то в них заходит, его практически не видно», передает ТАСС.

    Брэдшоу пояснил, что меры безопасности вокруг гольф-клуба соответствуют статусу Трампа как кандидата в президенты США и бывшего главы государства. «Он сейчас не действующий президент. Если бы он им был, мы бы оцепили все поле для гольфа. Но поскольку он им не является, безопасность ограничена теми зонами, которые Секретная служба считает возможными», – сказал Брэдшоу.

    Брэдшоу предположил, что в следующий раз, когда Трамп «придет на поле для гольфа, по периметру расставят немного больше людей». Брэдшоу считает, что Секретная служба «сделала именно то, что должна была», и «обеспечила именно ту защиту, какую было необходимо». Агент Секретной службы, по мнению шерифа, «замечательно сделал свою работу».

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа. Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.

    Коментарии (17)
    16 сентября 2024, 19:51 • Новости дня
    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

    CNN: Подозреваемый во втором покушении на Трампа связывался с ВСУ

    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут несколько раз связывался с вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на представителя командования сухопутными силами ВСУ, Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны». «Мы даже не ответили, отвечать было не на что», – добавил источник, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель подчеркнул, что Рут связывался с ними несколько раз.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2024, 00:11 • Новости дня
    Трамп прокомментировал стрельбу рядом с ним во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним произошла стрельба.

    «Поблизости от меня прозвучали выстрелы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил Трамп, «до того, как слухи выйдут из-под контроля», он хочет заверить, что с ним все в порядке, он «в целости и невредимости». Трамп заявил: «Ничто меня не остановит». Он обещал, что «никогда не сдастся».

    Он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Напомним, CNN со ссылкой на власти США заявил, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде произошел в результате несостоявшейся попытки покушения на Трампа. Как пишет New York Post, стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2024, 22:59 • Новости дня
    Секретная служба США открыла стрельбу рядом с Трампом

    New York Post сообщила о стрельбе агента Секретной службы США неподалеку от Трампа

    Секретная служба США открыла стрельбу рядом с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стрельбу неподалеку от места, где находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, открыл агент Секретной службы США, который заметил подозрительного человека, сообщила New York Post.

    Как пишет New York Post, источники сначала заявляли о перестрелке двух человек. Однако по последней информации, стрелял только агент Секретной службы. Поясняется, что он увидел подозрительного человека, у которого был предмет, похожий на оружие. Подозреваемый задержан местной полицией, передает ТАСС.

    CNN со ссылкой на источники сообщал, что власти США допускают версию, согласно которой Трамп мог стать целью покушения.

    В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации, передает РИА «Новости».

    Напомним, предвыборный штаб Трампа сообщил, что неподалеку от места, где находился кандидат в президенты, произошла стрельба. Сам Трамп находится в безопасности. Прежде источники New York Post заявляли, что политик не был целью стрелявших.

    Коментарии (5)
    15 сентября 2024, 22:22 • Новости дня
    Стрельба произошла рядом с Трампом

    Трамп оказался в районе перестрелки во Флориде

    Стрельба произошла рядом с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неподалеку от места, где находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, произошла стрельба, сообщил директор по коммуникациям его предвыборного штаба Стивен Чунг.

    Чунг сообщил, что стрельба произошла «неподалеку» от Трампа. «Президент Трамп находится в безопасности», – приводит слова Чунга РИА «Новости».

    Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на Трампа якобы была совершена «очередная попытка покушения». «Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», – заявила она. Тейлор-Грин также сообщила, что Трамп «цел и невредим», передает ТАСС.

    Однако New York Post пишет, что перестрелку устроили два человека, они целились друг в друга, политик не был целью стрелявших. Стрельба произошла рядом с гольф-клубом в Палм-Бич (штат Флорида), когда Трамп его покидал.

    Источники издания в правоохранительных органах подчеркнули, что Трампу «не угрожала никакая опасность», а сам район, где произошло происшествие, печально известен высоким уровнем преступности.

    В свою очередь, сын экс-президента США Дональд Трамп – младший заявил: «Это снова происходит. Стрельба на поля для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47». По его словам, «подозреваемый задержан».

    Секретная служба США сообщила, что «совместно с аппаратом шерифа округа Палм-Бич расследует связанное с безопасностью происшествие, касающееся бывшего президента Дональда Трампа». Секретная служба подтвердила, что «бывший президент в безопасности».

    В июле в ходе предвыборного митинга на Трампа было совершено покушение. Пуля задела ухо бывшего президента. В США покушение на Трампа назвали самым большим провалом Секретной службы.

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    17 сентября 2024, 10:16 • Новости дня
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину

    Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес Путина и Ким Чен Ына

    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    @ Martin County Sheriff's Office/REUTERS

    Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, вызывая обеспокоенность у работавшей в Киеве американской медсестры, которая в 2022 году сообщила о его поведении властям США.

    Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал настолько неадекватно в своей поддержке Украины, что его поведение вызвало беспокойство у других американцев, передает The Wall Street Journal. В воскресенье Рут был задержан во Флориде после того, как сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине, направившему винтовку через забор гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп. Он пытался скрыться на черном Nissan, но был быстро задержан.

    Американская медсестра Челси Уолш рассказала изданию, что встречалась с Рутом в Киеве в 2022 году и была встревожена его угрозами насилия. Рут неоднократно заявлял о намерении убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Уолш, вернувшись в США, сообщила о своих опасениях в Таможенную и пограничную службу в аэропорту имени Даллеса. Она даже составила список людей, поведение которых казалось ей опасным, и Рут был в этом списке на первом месте.

    В 2023 году Уолш подала заявление в ФБР и Интерпол, но ответа не получила. Газета сообщает, что Госдепартамент был уведомлен о потенциальной опасности Рута. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс добавила, что Рут был известен среди волонтеров на Украине как «мошенник», и они предупреждали о нем других, чтобы те избегали контакта с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, обвинения включают хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Между тем очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению американиста Малека Дудакова, связано с погружением страны в украинскую действительность.

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    16 сентября 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа
    Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция округа Мартин американского штата Флорида обнародовала кадры, на которых запечатлено задержание мужчины, подозреваемого в нападении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

    Видео с нательной камеры полицейского появилось в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает Lenta.Ru.

    Напомним, накануне недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на Трампа. В ВСУ признали, что несколько раз контактировали с Рутом.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 01:06 • Новости дня
    ФБР заявило о вероятной попытке покушения на Трампа

    ФБР назвало инцидент со стрельбой во Флориде вероятной попыткой покушения на Трампа

    ФБР заявило о вероятной попытке покушения на Трампа
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщило ФБР. Обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом.

    Сотрудники ФБР прибыли в Уэст-Палм-Бич. «(Они) проводят расследование в связи с тем, что, как кажется, является попыткой покушения на бывшего президента Трампа», – приводит ТАСС текст заявления ФБР.

    Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.

    Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу рассказал, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться подозреваемый, был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камера.

    Указывается, что стрельба произошла примерно в 270–450 м от Трампа. «С винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – приводит слова Брэдшоу РИА «Новости».

    «Мы смогли найти свидетеля, который подошел к нам и сказал: «Эй, я видел, как парень выбегал из кустов. Он запрыгнул в черный Nissan, я сфотографировал машину», – сообщил он.

    Машину удалось найти и остановить, водитель был задержан. Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину».

    Напомним, СМИ сообщали, что неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы.

    Источники New York Post заявляли о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом, утверждая, что Трамп не был их целью. Однако позднее издание заявило, что единственным стрелявшим был агент Секретной службы США – он заметил подозрительного человека и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь.

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    16 сентября 2024, 10:39 • Новости дня
    Медведев предположил причастность Киева к покушению на Трампа
    Медведев предположил причастность Киева к покушению на Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, об этом он написал в соцсети X.

    Он задался вопросом, что же будет, если выяснится, что Рут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят киевским режимом для совершения этого покушения, передает ТАСС.

    Ранее издание New York Post сообщало, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2024, 23:37 • Новости дня
    CNN заявил, что власти США сочли стрельбу во Флориде покушением на Трампа

    CNN со ссылкой на власти США заявил о несостоявшейся попытке покушения на Трампа во Флориде

    CNN заявил, что власти США сочли стрельбу во Флориде покушением на Трампа
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению властей США, инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде произошел в результате несостоявшейся попытки покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщил CNN.

    По версии, которую озвучил CNN, зачинщик стрельбы был один, а его целью был именно Трамп, передает РИА «Новости».

    Указывается, что машину подозреваемого остановили к северу от округа Палм-Бич, где ранее произошла стрельба.

    Напомним, источники New York Post заявляли о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом, утверждая, что Трамп не был их целью. Однако позднее издание заявило, что единственным стрелявшим был агент Секретной службы США – он заметил подозрительного человека и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 17:01 • Новости дня
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретная служба США «нуждается в помощи», так американский лидер Джо Байден прокомментировал вторую попытку покушения на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.

    Как указал Байден, «Секретной службе нужно больше помощи», передает РИА «Новости».

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2024, 09:27 • Новости дня
    Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» после нового покушения на Трампа

    Камала Харрис осудила покушение на Дональда Трампа в Флориде

    Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» после нового покушения на Трампа
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Вице-президент США Камала Харрис выразила озабоченность по поводу возможного покушения на бывшего президента Дональда Трампа и осудила политическое насилие, подчеркнув важность предотвращения дальнейших инцидентов.

    Как сообщает Politico, Камала Харрис осудила политическое насилие и признала свою «глубокую обеспокоенность» после того, как стало известно о возможной попытке покушения на Дональда Трампа. Инцидент произошел в Уэст-Палм-Бич, где, по данным местных властей, агенты Секретной службы открыли огонь по подозреваемому с автоматом АК у границы гольф-клуба Трампа.

    Федеральные органы рассматривают это как возможное покушение на бывшего президента, что стало вторым подобным инцидентом за последние два месяца. Харрис выразила благодарность за то, что Трамп остался невредим, и пообещала, что администрация Байдена обеспечит Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для выполнения их миссии.

    Президента США Байдена и Харрис проинформировали о происшествии на территории гольф-клуба Trump International. Байден подчеркнул, что расследование происшествия продолжается, и призвал к нулевой терпимости к политическому насилию в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ. В кустах, где прятался подозреваемый, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камеру, о чем сообщил шериф полиции округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. Инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщило ФБР.

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