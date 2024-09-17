Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?4 комментария
По телефону подозреваемого в покушении на Трампа вербовали наемников
Телефонный номер, принадлежащий Райану Уэсли Руту, подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, используется для вербовки наемников для Вооруженных сил Украины.
Такая информация была выявлена корреспондентом ТАСС после проверки номера, связанного с Рутом. На указанный номер телефонов в социальных сетях отвечает автоответчик, содержащий информацию о национальном волонтерском центре.
Центр занимается отправкой бойцов на Украину и Тайвань. В сообщении также указано, что для связи с центром можно использовать популярные мессенджеры такие как WhatsApp, Viber, Telegram, Signal и Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России).
Сообщение автоответчика предлагает отправить голосовую запись для связи.
Ранее, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сообщалось также, что Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, Рут несколько раз связывался с вооруженными силами Украины.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ