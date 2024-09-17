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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

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    17 сентября 2024, 12:49 • Новости дня

    Пескова спросили, будет ли Путин вакцинироваться от гриппа

    Песков: Специалисты решат, будет ли Путин вакцинироваться от гриппа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рекомендации специалистов станут решающим фактором в вопросе вакцинации президента Владимира Путина от гриппа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не может прямо ответить на вопрос о возможной вакцинации Путина на фоне сезонного роста заболеваемости гриппом, передает ТАСС.

    «Это все-таки личная информация. Будет зависеть от рекомендаций специалистов», – пояснил представитель Кремля.

    В июне Песков пояснял, что вокруг президента остается ряд эпидемиологических ограничений, чтобы уберечь его от болезней.

    14 сентября 2024, 16:47 • Новости дня
    Le Monde: Париж испугался предупреждения Путина о войне с НАТО
    Le Monde: Париж испугался предупреждения Путина о войне с НАТО
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французскую сторону обеспокоило высказывание президента России Владимира Путина о возможном участии НАТО в украинском конфликте, сообщил источник Le Monde.

    Неназванный французский дипломатический источник Le Monde заявил, что Париж должен приложить все усилия, чтобы избежать третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

    «Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», – заключил он.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

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    16 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих

    Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн человек

    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

    «Установить штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих», – говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    В декабре прошлого года Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 170 тыс. человек – до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смиряться с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    16 сентября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии

    Военный эксперт Леонков: Наращивание численности Вооруженных сил станет ответом Москвы на новые внешнеполитические вызовы

    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Количество внешнеполитических вызовов для России неуклонно растет. Вступление в НАТО Финляндии и Швеции кардинально меняет степень угроз для наших северных рубежей. Наращивание личного состава станет достойным ответом на данные угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил.

    «Речь идет о крайне серьезном увеличении численности Вооруженных сил России. Из 180 тыс. человек примерно можно сформировать 20 дивизий. Это второе существенное наращивание личного состава армии после декабря 2023 года. Таким образом, можно говорить о поступательном и спланированном улучшении военного потенциала страны», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Подобные действия президента обоснованы нарастанием внешнеполитических угроз. Напомню, что с недавних пор НАТО пополнилось двумя новыми членами: Финляндией и Швецией. Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», – отмечает он.

    «Соответственно, большая часть военных после увеличения численности армии будет привлекаться именно сюда. Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», – считает эксперт.

    «Необходимо усилить и ВВС. Привлечение новобранцев будет осуществляться путем набора солдат на контрактной основе. Важно понимать, что люди, решившие связать свою жизнь с армией, также нуждаются в соответствующем обучении. Таким образом, стоит ожидать поэтапного увеличения кадрового состава», – акцентирует собеседник.

    «Наскоком достичь цифры в 1,5 млн военнослужащих не получится. Это в Минобороны хорошо понимают. Скорее всего, к данной отметке мы приблизимся где-то в пределах одного года. Распределять нагрузку будут поэтапно, так, чтобы это не сказывалось на качестве подготовки новобранцев и не создавало проблем для бюджета», – полагает он.

    При этом в командование новых формирований, скорее всего, будут привлекаться солдаты, уже прошедшие закалку СВО, говорит эксперт. Их опыт сейчас крайне востребован. Это настоящая элита Российской армии, которая сумеет достойно руководить людьми, не так давно подписавшими контракт с Минобороны», – заключил Леонков.

    В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 единиц. Согласно документу, количество военнослужащих повысится до 1,5 млн человек. Таким образом, личный состав пополнят 180 тыс. солдат. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

    Напомним, в последний раз штатная численность Вооруженных сил менялась зимой 2023-го – ее повысили до 2 209 130 человек. Тогда в Минобороны сообщили, что привлечение новобранцев будет осуществляться за счет записывающихся на контрактную службу. Само решение в ведомстве объясняли ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции и расширением блока НАТО.

    При этом еще в марте этого года Сергей Шойгу отмечал, что до конца 2024-го планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из которых 14 приходятся на дивизии, а 16 – на бригады. По данным Минобороны, лишь с января по июль контракты с военным ведомством заключили порядка 190 тыс. россиян. Темп набора остается «стабильным» и составляет примерно 1 тыс. человек в сутки.

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    14 сентября 2024, 20:42 • Новости дня
    Главой «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

    Руководителем детского «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

    Президент России Владимир Путин назначил нового председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артура Орлова. Новый руководитель детского движения – Герой России и слушатель кадровой программы «Время героев».

    Президент подписал соответствующий указ о назначении Орлова, он размещен на официальном портале правовых актов.

    Другим указом Путин освободил предыдущего председателя правления движения Григория Гурова от должности.

    Артур Орлов на действительной военной службе с 2006 года. В 2010 году, после окончания Казанского высшего военного командного училища, стал командиром танкового взвода. В 2017 году стал командиром танкового батальона.

    С 2023 года в Общевойсковой академии ВС России вел преподавательскую и научную деятельность.

    Орлов принимал участие в боевых действиях в Сирии, а затем в спецоперации на Украине.

    Является участником программы «Время героев» – кадровой программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО.

    В 2018 году Орлов был награжден Медалью Суворова, Орденом Мужества (2022 год). В 2022 году за героизм во время СВО получил звезду Героя Российской Федерации.

    Женат, воспитывает двух дочерей.

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    15 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина по беспилотникам

    Путин на следующей неделе проведет совещание по беспилотникам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе намерен провести совещание по развитию беспилотной авиации, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал ведущий программы Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Кроме того, российский лидер в ближайшие дни также пообщается с главами регионов, избранными во время прошедшего единого дня голосования. Также в планах – обращение к участницам Евразийского женского форума и оперативное совещание с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы по линии МИД.

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    17 сентября 2024, 10:16 • Новости дня
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину

    Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес Путина и Ким Чен Ына

    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    @ Martin County Sheriff's Office/REUTERS

    Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, вызывая обеспокоенность у работавшей в Киеве американской медсестры, которая в 2022 году сообщила о его поведении властям США.

    Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал настолько неадекватно в своей поддержке Украины, что его поведение вызвало беспокойство у других американцев, передает The Wall Street Journal. В воскресенье Рут был задержан во Флориде после того, как сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине, направившему винтовку через забор гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп. Он пытался скрыться на черном Nissan, но был быстро задержан.

    Американская медсестра Челси Уолш рассказала изданию, что встречалась с Рутом в Киеве в 2022 году и была встревожена его угрозами насилия. Рут неоднократно заявлял о намерении убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Уолш, вернувшись в США, сообщила о своих опасениях в Таможенную и пограничную службу в аэропорту имени Даллеса. Она даже составила список людей, поведение которых казалось ей опасным, и Рут был в этом списке на первом месте.

    В 2023 году Уолш подала заявление в ФБР и Интерпол, но ответа не получила. Газета сообщает, что Госдепартамент был уведомлен о потенциальной опасности Рута. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс добавила, что Рут был известен среди волонтеров на Украине как «мошенник», и они предупреждали о нем других, чтобы те избегали контакта с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, обвинения включают хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Между тем очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению американиста Малека Дудакова, связано с погружением страны в украинскую действительность.

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    14 сентября 2024, 15:47 • Новости дня
    Рябков: Россия взвесит последствия перед ограничением на импорт урана и никеля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на импорт урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможен, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Он отметил, что президент России Владимир Путин и российское правительство не поддадутся эмоциям и не примут таких решений, о которых пришлось бы жалеть в будущем. При этом жесткие ответные меры не исключаются, добавил замминистра.

    США и их сателлиты ведут агрессивную экономическую политику в рамках гибридной войны с Россией, потому жесткость российских ответов также будет максимальна, заключил он.

    Ранее в сентябре Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что на такую мысль президента натолкнула практика незаконных торговых ограничений.

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    14 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин: В этот период важно защищать свободу слова в мире

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мир проходит через сложный период, потому важно защищать свободу слова, бороться за достоверность информации, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гостям торжественного вечера по случаю 120-летия ТАСС, в числе которых участники Медиасаммита БРИКС.

    «Сейчас, когда идет сложный процесс формирования многополярности, особенно важно защищать принципы достоверности информации. Подлинную свободу слова, которая, отражая разные мнения, позволяет искать компромиссы и общие подходы к решению мировых проблем», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, страны БРИКС наращивают сотрудничество во всех сферах, в том числе в информационной, они разделяют ценности равноправного, действительно справедливого мироустройства.

    «И здесь, конечно, огромная роль принадлежит СМИ, которые стремятся предоставить обществу, гражданам объективную и неискаженную картину мира, показать многообразие культур и традиций», – подчеркнул президент.

    Он выразил надежду, что Медиасаммит БРИКС поможет установить деловые и дружеские контакты внутри объединения.

    Глава государства отметил, что в октябре в Казани пройдет встреча глав государств БРИКС.

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    17 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии

    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии внешними угрозами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин решил нарастить численность российских Вооруженных сил, поскольку страна сталкивается с большим числом угроз, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это вызвано количеством угроз, которые существуют для страны по периметру границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных», – цитирует Пескова ТАСС.

    Подобная ситуация требует соответствующих мер, пояснил он.

    Напомним, в понедельник президент подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

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    16 сентября 2024, 14:56 • Новости дня
    Попова: Уровень доверия к санитарно-эпидемиологическим мерам в России вырос на 15%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень доверия к санитарно-эпидемиологическим мерам в России вырос на 15%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Как сказала Попова в докладе президенту Владимиру Путину, на 15% вырос уровень доверия к мерам санитарно-эпидемиологического характера – и это результат, который будет развиваться дальше, передает РИА «Новости».

    Она отметила создание единой информационно-аналитической системы, куда поступают данные о зафиксированных случаях инфекционных заболеваний «Мы теперь буквально в течение нескольких секунд получаем информацию о каждом случае инфекционного заболевания», – указала Попова.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ведомства Анной Поповой заявил, что Роспотребнадзор оказался на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулась Россия.

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    16 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с главой Роспотребнадзора

    Песков: Путин сегодня встретится в Кремле с главой Роспотребнадзора Поповой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин проведет в понедельник в Кремле встречу с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. О графике главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин работает в Кремле. Накануне у работников Роспотребнадзора был профессиональный праздник, по этому случаю у президента будет с докладом Анна Попова, передает ТАСС.

    «Другие контакты носят сугубо рабочий закрытый характер», – добавил Песков.

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    16 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Путин оценил работу Роспотребнадзора

    Путин на встрече с главой Роспотребназдора Поповой оценил работу ведомства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор оказался на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулась Россия, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ведомства Анной Поповой.

    Российский лидер также поздравил Попову с профессиональным праздником – Днем работников санитарно-эпидемиологических служб, который отмечается в России с 1922 года 15 сентября, передает ТАСС.

    «У вас профессиональный праздник, я вас поздравляю, – сказал Путин. – В последние годы на вашу долю, долю ваших сотрудников выпали серьезные испытания – вместе со всей страной, конечно». «Вы оказались на высоте, чего желаю вам и в будущем», – добавил он.

    Попова рассказала главе государства о росте доли вирусов среди инфекций, на что Путин поинтересовался, почему это происходит. Глава Роспотребнадзора пояснила, что люди стали больше общаться и чаще есть в общепите.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с главой Роспотребнадзора.

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    17 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по экономике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, сегодня Путин соберет совещание по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Песков отметил, что в мероприятии примет участие весь экономический блок, в том числе руководство правительства и Центробанка, представители администрации президента.

    «Будет открытым выступление президента. Само совещание пройдет в режиме видеоконференции», – сообщил он.

    Также у Путина традиционно ожидается ряд закрытых встреч в течение дня.

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    17 сентября 2024, 13:08 • Новости дня
    Песков: Путин и Попова не обсуждали введение масочного режима в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не говорил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой о возможном возвращении масочного режима из-за роста заболеваемости ОРВИ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин и Попова не обсуждали вопрос о введении масочного режима в стране, сказал Песков, передает ТАСС.

    В ходе беседы они не обсуждали возможные эпидемии и пандемии, добавил он.

    Встреча проходила 16 сентября, глава Роспотребнадзора сообщала президенту о мерах обеспечения эпидемиологической безопасности в России. Попова в ходе доклада отмечала, что уровень доверия к санитарно-эпидемиологическим мерам вырос на 15%.

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    17 сентября 2024, 13:27 • Новости дня
    Путин пожелал депутатам успешной работы

    Путин пожелал Госдуме эффективной работы в интересах России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На первом заседании осенней сессии Госдумы спикер ГД Вячеслав Володин передал слова президента Владимира Путина с пожеланиями эффективной работы депутатам в интересах страны и избирателей, подчеркнув внимание главы государства к развитию парламентаризма.

    Путин пожелал депутатам Государственной думы эффективной работы в интересах страны и избирателей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС. Володин отметил, что в преддверии осенней сессии он обсудил с президентом приоритетные вопросы, стоящие на повестке дня. Путин выразил самые теплые пожелания депутатам, подчеркнув важность их работы для России.

    Володин особенно отметил, что Путин уделяет значительное внимание развитию парламентаризма и деятельности Госдумы. Несмотря на свою занятость, президент поддерживает диалог с лидерами политических фракций и профильных комитетов. Володин добавил, что политическая система, разработанная Путиным, зарекомендовала себя как эффективная, что подтверждается результатами последних выборов.

    Единый день голосования продемонстрировал значительную поддержку парламентским партиям, так как девяносто процентов граждан высказали свою поддержку. Володин подчеркнул: это свидетельствует о том, что политическая система России не только успешно противостоит вызовам, но и обеспечивает обратную связь между избирателями и парламентом. Работа депутатов в рамках предстоящей осенней сессии будет основываться на этих принципах, что, как считает Володин, является ключом к эффективному парламентскому взаимодействию.

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