До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.0 комментариев
Песков объяснил сохранение эпидемиологических ограничений вокруг Путина
Песков о сохранении эпидемиологических ограничений: Нужно беречь Путина от вирусов
Вокруг президента России Владимира Путина остается ряд эпидемиологических ограничений, чтобы уберечь его от болезней, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о перспективах снятия антиковидных мер в Кремле, Песков признался, что администрации главы государства ограничения также доставляют массу дискомфорта.
«Мы это обсуждаем, – заметил он… – и приходим к точке зрения, что, наверное, это правильно – глобальное тестирование и ограничения вокруг главы государства», – цитирует его ТАСС. Песков добавил, что «дело даже не в COVID, а в том, нужно ли в такой момент президенту болеть ОРВИ или гриппом». «Нужно его беречь», – заключил он, пояснив, что «какие-то ограничения будут оставаться, другое дело, что они не должны быть заградительными».
Напомним, в апреле в Роспотребнадзоре предупреждали о риске появления нового вируса гриппа.