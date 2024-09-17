ВЦИОМ: Большинство россиян убеждены, что выборы в 2024 году прошли честно

ВЦИОМ: 61% россиян поддерживают трехдневное голосование

При этом регулярные посетители избирательных участков, те, кто по собственным оценкам обязательно ходят на все выборы или стараются их не пропускать, чаще других выражают позицию о доверии выборам (68%), и только 20% не доверяют результатам выборов.

Обратного мнения придерживаются 25% россиян, в том числе 6% говорят о значительных нарушениях, оказавших существенное влияние на результаты выборов, а 19% полагают, что доверять выборам нельзя. Для 15% россиян вопрос о легитимности выборов стал затруднительным, говорится на сайте ВИЦОМ.

Одно из новшеств – система «мобильный избиратель», с ее помощью голосовать можно не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания. В общей сложности три четверти (75%) россиян осведомлены о возможностях «мобильного избирателя»: 32% хорошо знают об этом, 43% знают без подробностей. Каждый четвертый (25%) отметил, что впервые услышал о «мобильном избирателе» в ходе опроса.

Трехдневное голосование поддержали шесть из десяти опрошенных (61%) скорее положительно относятся к трехдневному голосованию. Оставшаяся часть россиян либо равнодушна (21%) к нововведению последних лет, либо негативно воспринимает его (16%).

Кроме того, ВЦИОМ выяснил отношение россиян к дистанционным выборам: чуть больше половины (53%) скорее одобряют наличие возможности голосовать на выборах дистанционно, против выступают 39%. В последние годы ситуация менялась в сторону увеличения доли сторонников дистанционного голосования (2023 г. – 39-45%), а сентябрьский замер обновил максимум (2020 г. – 50%, 2024 г. – 53%).

Опрос проводился 12 сентября методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.