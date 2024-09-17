Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?0 комментариев
ВЦИОМ: Большинство россиян убеждены, что выборы в 2024 году прошли честно
ВЦИОМ: 61% россиян поддерживают трехдневное голосование
Россияне (60%) в целом высоко оценивают прозрачность и честность выборов: 37% убеждены, что результатам можно полностью доверять, 23% допускают незначительные нарушения, не влияющие на итоги голосования, следует из данных исследования ВЦИОМ.
При этом регулярные посетители избирательных участков, те, кто по собственным оценкам обязательно ходят на все выборы или стараются их не пропускать, чаще других выражают позицию о доверии выборам (68%), и только 20% не доверяют результатам выборов.
Обратного мнения придерживаются 25% россиян, в том числе 6% говорят о значительных нарушениях, оказавших существенное влияние на результаты выборов, а 19% полагают, что доверять выборам нельзя. Для 15% россиян вопрос о легитимности выборов стал затруднительным, говорится на сайте ВИЦОМ.
Одно из новшеств – система «мобильный избиратель», с ее помощью голосовать можно не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания. В общей сложности три четверти (75%) россиян осведомлены о возможностях «мобильного избирателя»: 32% хорошо знают об этом, 43% знают без подробностей. Каждый четвертый (25%) отметил, что впервые услышал о «мобильном избирателе» в ходе опроса.
Трехдневное голосование поддержали шесть из десяти опрошенных (61%) скорее положительно относятся к трехдневному голосованию. Оставшаяся часть россиян либо равнодушна (21%) к нововведению последних лет, либо негативно воспринимает его (16%).
Кроме того, ВЦИОМ выяснил отношение россиян к дистанционным выборам: чуть больше половины (53%) скорее одобряют наличие возможности голосовать на выборах дистанционно, против выступают 39%. В последние годы ситуация менялась в сторону увеличения доли сторонников дистанционного голосования (2023 г. – 39-45%), а сентябрьский замер обновил максимум (2020 г. – 50%, 2024 г. – 53%).
Опрос проводился 12 сентября методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.