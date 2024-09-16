Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
«Врачи без границ» прекратили работу в России
«Врачи без границ» прекратили работу в России после исключения организации из реестра
«Врачи без границ» прекратили свою деятельность в России, говорится в заявлении организации.
«Спустя 32 года после начала работы в России организация «Врачи без границ» была вынуждена прекратить свою деятельность в стране», – отмечается в заявлении, передает ТАСС.
В августе организация получила письмо от Министерства юстиции России с решением исключить ее из реестра филиалов и представительств иностранных НПО.
«Врачи без границ» присутствовали в России с 1992 года. Они работали в разных регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Кемеровскую область, Чечню, Ингушетию, Дагестан, а в последнее время – в Архангельской и Ивановской областях, а также в Белгороде и Ростове-на-Дону.