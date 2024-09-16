Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Суд в Москве решил рассмотреть дело француза Винатье в особом порядке
Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело гражданина Франции Лорана Винатье (признан иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, передает источник из зала суда.
Как сказала судья, рассмотрят дело в особом порядке, передает РИА «Новости». Об особом порядке просили обвиняемый и защита, прокурор против удовлетворения ходатайства не возражала.
При особом порядке рассмотрения дела суд не исследует собранные по делу доказательства, а наказание не может превышать две трети от максимального срока. Винатье полностью признал вину по своему уголовному делу, он находится под стражей.
Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что Лоран Винатье незаконно собирал военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими.