Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Спонсоры Паралимпийских игр оставили без подарков российских спортсменов
Спонсоры летних Паралимпийских игр в Париже оставить российских спортсменов без традиционных подарков, рассказал трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин.
Так, на Олимпиаде и Паралимпиаде всем спортсменам и членам делегаций были вручены смартфоны Samsung Z Flip 6 в золотом цвете с эмблемой Игр, но паралимпийские спортсмены из России такого подарка не получили, сообщает Sport24.
Вдовин рассказал, что российским спортсменам был неприятен этот факт, они обратились к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады, которые пояснили, что спортсмены из России являются неофициальной делегацией.
«В тот момент мы огорчились, но потомм подумали: ну, не дали телефоны и ладно. Зато мы выиграли медали. Это был единственный негативный момент на Паралимпийских играх в отношении россиян», – рассказал спортсмен.
Ранее российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже.