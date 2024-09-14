Детей из курского приграничья решили отправить на отдых в регионы России

Акцию проводит Российский союз туриндустрии при поддержке ОАО РЖДи администрации Курской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Цель – оказать помощь семьям, вынужденным покинуть постоянное место проживания в пострадавших приграничных районах Курской области. Представители туристического бизнеса – члены Российского союза туриндустрии, обеспечат курянам возможность бесплатно отдохнуть и восстановить здоровье в разных регионах России, в том числе на морских курортах. Предложение включает в себя проживание и питание.

РСТ призвал все туристическое сообщество страны объединить усилия, чтобы помочь как можно большему числу семей из Курской области.

«В этой непростой ситуации в наших силах дать им возможность полноценно отдохнуть в лучших традициях индустрии гостеприимства. Участники туристического сообщества всегда проявляли высокий уровень ответственности и консолидировались для совместного решения задач. Надеюсь, что и в этой ситуации мы не изменим своим принципам и поддержим наших сограждан», – сказал президент РСТ Илья Уманский.

В первом этапе программы участвуют 32 семьи (всего 96 человек) из приграничных районов Курской области, в которых воспитываются одаренные дети. Эти школьники достигли высоких результатов на олимпиадах и других конкурсах в области науки, техники, изобретательства, творчества и спорта. Вместе с родителями они отдохнут в Сочи.