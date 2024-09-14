Пожар в мебельном цехе в Шатуре ликвидирован

Пожарные потушили возгорание в мебельном цехе в Шатуре

Пожарные успешно справились с крупным возгоранием в мебельном цехе в Шатуре, сообщает ТАСС. Пожар охватил 3,6 тыс. кв. метров и был локализован усилиями 70 сотрудников МЧС при помощи 14 единиц техники.

Возгорание произошло по адресу: городской округ Шатура, Транспортный проезд, д. 3, стр. 3. Пожар удалось потушить благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры отметили, что по факту происшествия ведется проверка, результаты которой находятся под контролем надзорного ведомства. Причины возгорания будут определены после проведения пожарно-технической экспертизы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Шатура в Московской области произошло возгорание в цехе по производству мебели, которое локализовали на площади 3,6 тыс. кв. метров.