На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
В Омске представили галерею муралов на фасадах многоэтажных домов
Торжественная церемония по презентации рисунков на фасадах многоэтажных домов прошла в Омске, на ней присутствовали начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков и губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Проект реализован в рамках арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Экспозиция различных по стилистике, палитре и тематике полотен создана на стенах домов в современном городском микрорайоне «Модерн» силами и творчеством стрит-арт художников со всей России и десяти стран мира.
С 1 июля один за другим в городе появились порядка ста гигантских муралов. В этом квартале рисунки поменьше украсили даже трансформаторные будки, гаражи, стены и заборы. Презентация первого за Уралом музея под открытым небом собрала много посетителей. Вместе с омичами полотна осмотрели Новиков и Хоценко.
Начальник управления президента по общественным проектам Новиков поблагодарил губернатора и омичей за то, что согласились участвовать в арт-фестивале.
«Сейчас солнечно и уже от этого настроение хорошее, но, когда наступит зима, все будет заснеженно и пасмурно, эти картины будут радовать и дарить положительные эмоции. У социологов есть такое понятие как «индекс счастья». Так вот у жителей этих домов он непременно будет расти», – отметил Новиков.
«Арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!» оправдал ожидания. Мы частенько приезжали, смотрели, как появляются те или иные муралы, и каждый раз здесь было много людей. Жители и художники вместе рисовали, но дети участвовали в проекте. Безусловно, все это влияет на отношение, состояние души – настроение сразу становится лучше. Отдельная благодарность администрации президента, управлению по общественным проектам, Президентскому фонду культурных инициатив. Мы вместе взялись и сделали замечательный проект», – отметил Хоценко.