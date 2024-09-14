В Омске представили галерею муралов на фасадах многоэтажных домов

Проект реализован в рамках арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Экспозиция различных по стилистике, палитре и тематике полотен создана на стенах домов в современном городском микрорайоне «Модерн» силами и творчеством стрит-арт художников со всей России и десяти стран мира.

С 1 июля один за другим в городе появились порядка ста гигантских муралов. В этом квартале рисунки поменьше украсили даже трансформаторные будки, гаражи, стены и заборы. Презентация первого за Уралом музея под открытым небом собрала много посетителей. Вместе с омичами полотна осмотрели Новиков и Хоценко.

Начальник управления президента по общественным проектам Новиков поблагодарил губернатора и омичей за то, что согласились участвовать в арт-фестивале.

«Сейчас солнечно и уже от этого настроение хорошее, но, когда наступит зима, все будет заснеженно и пасмурно, эти картины будут радовать и дарить положительные эмоции. У социологов есть такое понятие как «индекс счастья». Так вот у жителей этих домов он непременно будет расти», – отметил Новиков.

«Арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!» оправдал ожидания. Мы частенько приезжали, смотрели, как появляются те или иные муралы, и каждый раз здесь было много людей. Жители и художники вместе рисовали, но дети участвовали в проекте. Безусловно, все это влияет на отношение, состояние души – настроение сразу становится лучше. Отдельная благодарность администрации президента, управлению по общественным проектам, Президентскому фонду культурных инициатив. Мы вместе взялись и сделали замечательный проект», – отметил Хоценко.