Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.61 комментарий
Обвиняемый в убийстве Дугиной диверсанта Цыганенко проходит по четырем статьям
Обвиняемого в убийстве Дугиной диверсанта Цыганенко обвинили по четырем статьям
Участник украинской диверсионно-террористической группы Богдан Цыганенко (внесен в список террористов и экстремистов), который готовил убийство журналистки Дарьи Дугиной, обвиняется по четырем статьям УК России, говорится в судебных материалах.
Цыганенко (внесен в список террористов и экстремистов) обвиняется в убийстве, незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывчатых веществ, совершенном в группе, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, и умышленном уничтожении имущества, передает ТАСС.
Он заочно арестован и объявлен в международный, ему грозит пожизненное заключение.
Ранее стало известно, что нражданка Украины Наталья Вовк, которая обвиняется в России в убийстве Дарьи Дугиной, проходила службу в вооруженных силах Украины,.
В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.