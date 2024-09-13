Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Британский премьер заверил, что не ищет конфликта с Россией
Стармер в ответ на слова Путина заявил об отсутствии у Британии желания вступать в конфликт с Россией
Великобритания не ищет конфликта с Россией, заявил глава британского правительства Кир Стармер, комментируя слова президента России Владимира Путина о вовлечении Запада в конфликт на Украине.
«Мы не ищем конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений», – приводит слова Стармера «Российская газета» со ссылкой на Guardian.
При этом Стармер утверждает, что конфликт якобы начала Россия, а «у Украины есть право на самооборону». Стармер считает, что на Украине, а также на Ближнем Востоке вскоре возможны «действительно важные события». В связи с этим он заявил о необходимости «принять некоторые тактические решения».
Напомним, источники в британском правительстве заявили, что власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow.
Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией. «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – сказал Путин.