Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор
В связи с визитом президента России Владимира Путина в Улан-Батор Монголии объявлен демарш, сообщил МИД Украины.
«МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинского министерства.
МИД заявил, что сильно разочарован – Киев полагает, что Монголия должна была выполнить ордер МУС на арест Путина. Украина пригрозила, что ответит на позицию Улан-Батора.
Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию, где провел переговоры с руководством страны.
Следует отметить, что Монголия является участницей МУС, который в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль указывал, что это решение МУС является ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.
Украина заявила, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию. МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина. США, в свою очередь, заверили, что «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства».