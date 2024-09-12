  • Новость часаУкраина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор
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    Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
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    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
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    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 22:20 • Новости дня

    Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор

    Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор
    @ BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с визитом президента России Владимира Путина в Улан-Батор Монголии объявлен демарш, сообщил МИД Украины.

    «МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинского министерства.

    МИД заявил, что сильно разочарован – Киев полагает, что Монголия должна была выполнить ордер МУС на арест Путина. Украина пригрозила, что ответит на позицию Улан-Батора.

    Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию, где провел переговоры с руководством страны.

    Следует отметить, что Монголия является участницей МУС, который в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль указывал, что это решение МУС является ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

    Украина заявила, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию. МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина. США, в свою очередь, заверили, что «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства».

    12 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
    Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг прибыли в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге.

    Визит приурочен к 300-летию перенесения в Северную столицу мощей Александра Невского, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее в РПЦ опровергли сообщения о плохом самочувствии патриарха Кирилла.

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    11 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания

    Российский боец отпустил украинских волонтеров после обнаружения их под Селидово

    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания
    @ Marco Cordone/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в Украинске на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР украинские волонтеры встретили российского военного. Военный не стал мешать им вывозить мирных жителей.

    Украинские волонтеры заехали в Украинск под Селидово для эвакуации нескольких мирных жителей, когда неожиданно для себя встретились с российским военным. Еще большей неожиданностью для них стало то, что русский боец после короткого разговора, убедившись, что перед ним машина с гражданским, разрешил всем уехать. Отойдя от шока один из волонтеров заявил, «что смотрел смерти в глаза», а второй назвал бойца «адекватным». Но оба были крайне удивлены развязкой.

    Как пишет «Рыбарь», «здесь весьма уместно вспомнить, как действовали члены ВСУ в похожих ситуациях». «Причем речь не только о недавних расстрелах жителей Суджи и окрестных сел Курской области, но и казнях в Купянске или похищениях людей в Харьковской области осенью 2022 года», – указывает Telegram-канал, отмечая, что «это хорошо показывает разницу между сторонами даже при всей жестокости боевых действий».

    Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении остается наиболее проблематичной для украинских войск.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США выкладывают главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    12 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Любые эксперты подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные со спутников Евросоюза либо Соединенных Штатов, в общем – с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое. Оно заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – пояснил глава государства. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Путин подчеркнул, что речь не идет о разрешении Украине бить таким оружием по российской территории, а речь идет о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    «И это, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заключил глава государства.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.

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    12 сентября 2024, 02:58 • Новости дня
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о «100-летнем партнерстве» для поддержки Украины, но Украина столько «не продержится», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил, что Лэмми «пообещал поддержку Украине в течение 100 лет». Во-первых, по словам Медведева, Лэмми «лжет». Во-вторых, «так называемая Украина не продержится и четверти этого срока», передает РИА «Новости».

    «Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев.

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    12 сентября 2024, 07:32 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что «немало взрывов ночью слышали Киев и область». Кроме того, сообщается, что взрывы прогремели в Староконстантинове (Хмельницкая область), где находится аэродром вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что взрывы произошли в Хмельницкой и Черниговской областях Украины.

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    12 сентября 2024, 17:32 • Новости дня
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные устроили в оккупированных зонах Курской области схожие с концентрационными лагерями учреждения для местных жителей, не захотевших уезжать с территории, говорится в докладе МИД.

    В нескольких контролируемых боевиками ВСУ зонах были созданы подобия концентрационных лагерей, куда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможность покинуть захваченную территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад. 

    О таких лагерях ВСУ сообщили многочисленные свидетели, также есть информация, собранная штабом Российского Красного Креста в Курске. В РККК обращались родственники пропавших.

    Ранее источник сообщал, что ВСУ насильно депортируют мужское население приграничных районов Курской области на территорию Украины.

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    12 сентября 2024, 19:06 • Новости дня
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вмешательство в культуру и политика «отмены» в этой сфере недопустимы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    «Мы убеждены, что она (культура) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин указал, что ценностная политика Запада зачастую игнорирует и даже оскорбляет религии и традиции разных государств.

    «Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе», – подчеркнул президент.

    В рамках своего выступления Путин также заявил, что российское общество определилось с главными для себя ценностями, в их числе – право людей говорить на своем родном языке и хранить веру отцов.

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    12 сентября 2024, 03:59 • Новости дня
    Стало известно о службе обвиняемой в убийстве Дугиной Вовк в ВСУ
    Стало известно о службе обвиняемой в убийстве Дугиной Вовк в ВСУ
    @ НТВ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданка Украины Наталья Вовк, которая обвиняется в России в убийстве Дарьи Дугиной, проходила службу в вооруженных силах Украины, сообщается в судебных материалах.

    В документах указывается, что в связи со службой в ВСУ у Вовк есть «необходимый уровень военной подготовки и конспирации», передает ТАСС.

    Ей заочно предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Суд принял решение о заочном аресте Вовк. Она объявлена в международный розыск.

    В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.

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    12 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Guardian узнала, что Лондон одобрил удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Guardian сообщила о решении Британии разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России

    Guardian узнала, что Лондон одобрил удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow, сообщили источники в британском правительстве.

    «Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Guardian.

    Однако, как пишет Guardian, Лондон, вероятно, не станет объявлять об этом в пятницу, когда глава правительства Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

    Напомним, Telegraph сообщила, что президент США Джо Байден уже на этой неделе может дать согласие на украинские удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

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    12 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области
    Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Бяхово, Апанасовка, Викторовка, Вишневка, Внезапное, Краснооктябрьское, Гордеевка, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

    Там добавили, что за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции РЭБ.

    МО сообщает также, что за последние сутки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

    В Минобороны добавили также, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок РСЗО, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 10 единиц инженерной техники.

    Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Борки, Зеленый Шлях, Дарьино, Косица, Малая Локня, Любимовка, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.

    Как уточнили в МО, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Должик, Журавка, Бояро-Лежачи, Белополье, Глухов, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Сумы, Свесса, Степановка, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь».

    Ранее российские десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области.

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    12 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Лавров показал иностранным послам ролик о зверствах ВСУ в Курской области

    Глава МИД Лавров показал иностранным послам ролик о зверствах ВСУ в Курской области

    Tекст: Константин Сергеев

    На встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по урегулированию ситуации вокруг Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал видеоролик, отражающий многочисленные зверства ВСУ в Курской области и других российских регионах.

    «Это расстрел военнопленных, запрещенный всеми мыслимыми конвенциями», – прокомментировал Сергей Лавров, показывает прямая трансляция круглого стола.

    Другие представленные видеокадры демонстрируют такие преступления, как расстрелы, препятствование эвакуации гражданских лиц, удары по гражданским объектам.

    Ранее Лавров заявил, что Украина наносит удары по энергетическим объектам гражданского назначения России, а «ядерный терроризм стал главной визитной карточкой» киевского режима.

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    12 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Штурм Пречистовки под Угледаром российскими силами занял четыре часа

    Старшина первого взвода отряда «Шторм»: Штурм Пречистовки под Угледаром российскими силами занял четыре часа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Активные штурмовые действия подразделений бригады морской пехоты ТОФ при освобождении села Пречистовка на Угледарском участке продлились не более четырех часов, рассказал старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным Азик.

    По его словам, морпехи «заходили в село на броне» очень быстро. Противник не ожидал, что придется обороняться прямо сейчас, поэтому сопротивлялся, но недолго, передает ТАСС.

    «Бой занял не более четырех часов», – сказал Азик.

    Ранее в Минобороны сообщали, что группировка «Восток» освободила Пречистовку в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны.

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    12 сентября 2024, 12:17 • Новости дня
    Лавров: Запад давно решил дать Киеву возможность бить вглубь России
    Лавров: Запад давно решил дать Киеву возможность бить вглубь России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение о снятии ограничения на использование дальнобойного оружия по ударам в глубине российской территории принято давно, его пытаются оформить в публичном пространстве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не сомневается, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки на территорию России принято давно, сказал Лавров, передает ТАСС.

    «Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве», – добавил глава ведомства.

    По его словам, западные военные специалисты в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами по сугубо гражданским целям.

    Запад напрямую помогает в террористических акциях Киева, подчеркнул министр.

    Ранее американский президент Джозеф Байден сообщал, что США работают над снятием ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для атак по целям в глубине России.

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    12 сентября 2024, 06:42 • Новости дня
    Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска

    Сооснователь Pink Floyd Уотерс в интервью юной журналистке из Луганска выразил готовность выступить в России в будущем

    Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска
    @ Tiago Caldas/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Юная журналистка из Луганска Фаина Савенкова взяла интервью у сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Тот заявил, что в будущем готов выступить в России и на Украине.

    Уотерс в интервью отметил, что никогда не был в Донецке и Луганске. В ответ на вопрос, хотел бы он посетить Россию, Донбасс с концертами, Уотерс заявил: «У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно». Уотерс сообщил, что «русские приглашали» его «дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве», но организация тура – «огромное, огромное дело».

    Также Уотерс хотел выступить на Украине в честь окончания конфликта. Он заявил, что власти в США «не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина». «Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», – приводит его слова РИА «Новости».

    Уотерс сказал, что «американскую империю» интересует только обогащение «американских плутократов».

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил сооснователю и бывшему лидеру группы Pink Floyd выступить с концертом для участников специальной военной операции. В феврале 2023 года Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию на Украине спровоцированной другими странами.

    Коментарии (2)
    12 сентября 2024, 05:56 • Новости дня
    Заочно осужденный за атаку на Брянскую область боевик лишен квартиры в Москве

    Суд лишил предполагаемого организатора террористического нападения на Брянскую область Капустина прав на квартиру в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Предполагаемый организатор нападения на села Брянской области Денис Капустин (внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заочно осужденный в России, лишен прав на московскую квартиру, сообщается в материалах дела.

    Капустин был зарегистрирован в квартире отца в Москве. Отец повторно женился, новая супруга после смерти мужчины выступила с иском. В документах сообщается, что Капустин заявления о принятии наследства не подавал, по месту регистрации никогда не жил, не платил за содержание и ремонт квартиры, не участвовал в организации или оплате похорон отца. Кроме того, он «постоянно проживает за пределами России». В результате суд вынес решение о прекращении права Капустина на пользование квартирой, передает РИА «Новости».

    В ноябре Капустина, который является одним из руководителей террористической организации РДК, заочно осудили в Москве. ФНС ликвидировала его бизнес в столице. В результате нападения террористов на Брянскую область в 2023 году погибли два человека.

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    Доля наличных расчетов в России снизилась до 10%, поэтому дискуссия об отказе от купюр станет актуальной уже к 2030 году. Об этом сообщили в «Гознаке». По мнению экспертов, расставание с наличкой несет в себе немало преимуществ: помимо бытового комфорта оно улучшит и показатели прозрачности рынка. Однако в таком решении есть и риски, в том числе военного и политического характера. Подробности

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    Украина станет ширмой для американских ударов по России

    США в скором времени одобрят использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В экспертном сообществе уверены, что решающую роль в целеполагании ударов возьмут на себя Штаты, однако западные СМИ пытаются представить происходящее как планирование под руководством Зеленского. Что на самом деле скрывается за планами Киева наносить удары по территории России западным оружием? Подробности

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    Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ

    Появляются подробности о характеристиках нового украинского беспилотника, который ВСУ начали применять в зоне спецоперации, – летающего огнемета. Аппарат успел получить и яркое прозвище, и упоминание в западной прессе – и был тут же успешно сбит российскими военными на территории Курской области. Как устроен этот БПЛА и насколько серьезную угрозу он представляет? Подробности

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    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • США выкладывают главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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