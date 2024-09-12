Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
Песков: Разрешение США Киеву бить вглубь России вызовет соответствующую реакцию
Разрешение Соединенных Штатов киевскому режиму бить их дальнобойным оружием вглубь российской территории приведет к соответствующей реакции России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Конечно, это приведет к соответствующей реакции России», – сказал Песков «Известиям».
Он также отметил, западные страны хотят продолжить ведение боевых действий с Россией до последнего украинца, разрешив Киеву бить вглубь России.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден сообщил, что американские власти работают над снятием ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям в глубине России.