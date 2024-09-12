Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания

Российский боец отпустил украинских волонтеров после обнаружения их под Селидово

Tекст: Антон Антонов

Украинские волонтеры заехали в Украинск под Селидово для эвакуации нескольких мирных жителей, когда неожиданно для себя встретились с российским военным. Еще большей неожиданностью для них стало то, что русский боец после короткого разговора, убедившись, что перед ним машина с гражданским, разрешил всем уехать. Отойдя от шока один из волонтеров заявил, «что смотрел смерти в глаза», а второй назвал бойца «адекватным». Но оба были крайне удивлены развязкой.

Как пишет «Рыбарь», «здесь весьма уместно вспомнить, как действовали члены ВСУ в похожих ситуациях». «Причем речь не только о недавних расстрелах жителей Суджи и окрестных сел Курской области, но и казнях в Купянске или похищениях людей в Харьковской области осенью 2022 года», – указывает Telegram-канал, отмечая, что «это хорошо показывает разницу между сторонами даже при всей жестокости боевых действий».

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении остается наиболее проблематичной для украинских войск.