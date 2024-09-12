Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.18 комментариев
Песков: Запад решил продолжить бои до последнего украинца
Западные страны хотят продолжить ведение боевых действий с Россией до последнего украинца, разрешив бить киевскому режиму вглубь России дальнобойным оружием, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это попытка продолжения войны до последнего украинца», – сказал Песков «Известиям», комментируя разрешение Киеву бить вглубь России поставляемым дальнобойным оружием.
Он добавил, что на Западе ведется дискуссия о продолжении украинских террористических атак.
«С большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по соцобъектам», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская администрация работает над снятием ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям в глубине России.