При обстреле рынка в Новой Каховке погиб человек

Поклонская рассказала школьникам Херсонской области о рунах

Поклонская провела урок в херсонской школе на фоне рун «день», «бог», «нужда», «лед» и «озеро»

На фото, которые были сделаны в ходе открытого урока, Поклонская общается с детьми на фоне школьной доски, где написаны руны, которые означают «день», «бог», «нужда», «лед», «озеро» и другие.



«Каждый ребенок – это удивительный мир, который лишь начинает создаваться. Поэтому так важно вселять в них уверенность в себе и любовь, а главное – помочь не потерять надежду и желание изменить то, что им не нравится, творить свою реальность на принципах правды, доблести и чести. Договорились с ребятами, что прочитают мою книгу и к следующей встрече подготовят вопросы», – написала Поклонская в Telegram. Она также поблагодарила сенатора Игоря Кастюкевича за приглашение принять участие в открытом уроке для детей.

«Это ее первый приезд в наш регион. Она встретилась с учениками, рассказала им о том, как в 2014 году Крым вернулся в состав России и каково было быть участником этих событий. Наталья подарила свои книги школьной библиотеке. Поговорила политический и государственный деятель с детьми и о мечтах, о том, как делать так, чтобы они становились реальностью», – рассказал об уроке Поклонской в своем Telegram-канале Кастюкевич.

В августе Поклонская опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас. В нем она объяснила, что он связан со сбором урожая и знаменует прощание с летом. По ее словам, люди должны благодарить землю за ее дары, силу и жизнь.