Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
При обстреле рынка в Новой Каховке погиб человек
При обстреле рынка в Новой Каховке со стороны ВСУ один человек погиб и восемь ранены
Восемь мирных жителей пострадали, один погиб в результате обстрела рынка в Новой Каховке со стороны украинских военных, сообщил Минздрав Херсонской области.
«В результате обстрела рынка в Новой Каховке, который произвели боевики ВСУ, пострадали восемь мирных жителей, один человек погиб», – указано в Telegram–канале Минздрава Херсонской области.
Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще у двоих состояние тяжелое, двое в госпитализации не нуждаются. По результатам обследований решено двух пациентов отправить в Геническую больницу, троих лечат врачи Каховской больницы.
Украинские военные за сутки выпустили 46 артиллерийских снарядов и минометных мин по Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо 6 сентября.