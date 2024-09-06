Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
Сальдо: ВСУ за сутки выпустили по Херсонской области 46 снарядов
Украинские военные в последние сутки выпустили 46 артиллерийских снарядов и минометных мин по Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
ВСУ обстреливали населенные пункты на левом берегу Днепра, под огнем оказались Алешки, Каховка, Таврийск, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малокаховка, Новая Маячка, Саги, Старая Збурьевка, пояснил губернатор.
При обстреле Алешек ранен 79-летний мирный житель, его госпитализировали в центральную райбольницу Скадовска. В Каховке на территории автотранспортного предприятия повреждены три автобуса.
В Днепрянах от обстрела произошло возгорание жилого дома, другой дом получил повреждения. В Малокаховке украинский дрон атаковал административное здание. Другой беспилотник не успел взорваться, его обезвредили саперы.