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    Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ
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    Власти высказались за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями
    Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области
    Ростех передал армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С
    США захотели получить от Зеленского подробную стратегию ударов вглубь России
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    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Самое главное сейчас – честность

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    8 комментариев
    12 сентября 2024, 11:10 • Новости дня

    Военкор заявил об израсходовании ВСУ всех мотивированных бригад в Курской области

    Военкор Коц заявил об израсходовании ВСУ всех мотивированных бригад в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Моральный дух военных ВСУ, которые находятся в Курской области, падает, заявил военкор Александр Коц.

    Он пообщался с попавшими в плен военными ВСУ. По оценке Коца, в самом начале нападения боевики были более подготовленными и мотивированными, чем те, кто зашел в регион позже.

    «Они раньше воевали и на Запорожском, и на Торецком, и на Артемовском, и на Донецком направлениях. В плен попадали, как правило, после ранения или по факту закончившегося БК», – сказал Коц в беседе с «Комсомольской правдой».

    Сейчас среди пленных в основном встречается «вялый пластилин», многие бойцы, скорее всего, были призваны в ВСУ несколько дней назад.

    Подобие обороны из таких военных может сделать только грамотный командир, а когда такого нет, она сразу дает слабину, пояснил Коц.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных.

    11 сентября 2024, 08:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков, сообщили в силовом ведомстве.

    По информации источника, морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу из шести украинских штурмовиков, передает РИА «Новости».

    Известно, что украинские военнослужащие попали в окружение и, не имея припасов и боеприпасов, пытались отступить к своим позициям.

    По словам пленных, они потеряли связь со своим подразделением и заблудились. Российские морпехи обнаружили украинских штурмовиков и взяли их в плен.

    Ранее колонна десантников освободила штурмом село Снагость в Курской области.

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    10 сентября 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области

    Песков: ВС России разработали план по вытеснению ВСУ из Курской области

    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское военное руководство разработало план по выдворению украинских боевиков из Курской области, но публично его не озвучат, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Военные имеют необходимые планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, но эти планы не будут обсуждать публично, ответил Песков на вопрос о временных рамках вытеснения украинских боевиков из региона, передает ТАСС.

    Ранее Песков подчеркивал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    11 сентября 2024, 02:34 • Новости дня
    Десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области
    Десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области
    @ t.me/milinfolive

    Tекст: Вера Басилая

    Появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ, сообщили военкоры.

    Кадры  штурма села Снагость опубликованы в Telegram-канале «Военный Осведомитель». Авторы канала уточняют, что штурм захваченного российского села проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками, передает «Лента.ру».

    Также появились сообщения о взятии  в плен украинских военных в Сняготи.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники. За все время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили свыше 11 тыс. 800 человек.

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    9 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Сергей Лавров заявил, что Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании вести честные переговоры по украинскому вопросу. Об этом он заявил по итогам заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    По словам министра, мирная инициатива президента Украины Владимира Зеленского является ультиматумом и не может служить основой для конструктивного диалога.

    Ранее глава российского МИД заявил, что атаки ВСУ на Курскую область свидетельствуют об «агонии киевского режима».

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    9 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили три попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, сорваны попытки атак украинских войск в направлении Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки.

    Потери ВСУ составили до 25 человек убитыми и ранеными, три бронемашины, в том числе «Макс Про».

    «Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Авиацией, артиллерией и активными действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гуева, Казачьей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Свердликова и Снагости.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Белополья, Беловод, Бояро-Лежачей, Басовки, Глухова, Кондратовки, Локни, Свессы, Владимировки, Первомайского, Сум, Юнаковки и Ямполя.

    Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 машины пехоты, 74 БТР, 635 бронемашин, 371 автомобиль, 85 арторудий, 24 РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    11 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Названа предварительная сумма ущерба АПК Курской области от атак ВСУ

    Смирнов: Предварительный ущерб АПК Курской области от украинских атак составляет десятки млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ составляет десятки млрд рублей, при этом эта сумма увеличивается, заявил на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что, по предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия, передает ТАСС.

    Ранее было принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС.

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    9 сентября 2024, 23:12 • Новости дня
    Стала известна судьба бойца, чей позывной был написан в доме в Курской области

    Семья российского военного узнала судьбу бойца, чей позывной был написан в доме в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Семья российского военного рассказала об обстоятельствах его гибели и о том, как записка с его позывным оказалась на стене в доме в Курской области, сообщило RT.

    Последний раз Владимир, чей позывной был Хан, позвонил домой 8 августа. Он сообщил, что отправился на задание, после этого связи с ним не было. Его брат Сергей рассказал, что в военкомате сообщили о гибели Владимира 9 августа, передает RT.

    «Мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции, ведь место гибели – Курчатов», – сообщил Сергей.

    Он предположил, что записку с позывным «Хан» в сельском доме в Курской области оставили его сослуживцы двумя днями позднее в память о Владимире.

    Напомним, российские военные, временно разместившиеся в доме жительницы одного из сел Курской области, покинувшего его из-за обстрелов, оставили там записки с извинениями. В послании были указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, а рядом с позывным Хан город не был указан. Под надписью стоит дата 11 августа.

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    12 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами

    Посол России в США Антонов заявил о необходимости уничтожить украинских террористов

    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами
    @ Официальный новостной Telegram-канал посольства России в США

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию вокруг конфликта с Украиной, посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что договариваться с террористами невозможно, их надо уничтожать, фашизм нужно искоренять, как и в годы Великой Отечественной войны.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, заявил, что США сами «загоняют себя все глубже в топь украинского конфликта», а политики в США «готовы пожертвовать благосостоянием» своих сограждан ради военной помощи Киеву. При этом от Украины требуют только «наращивать боестолкновение с российскими войсками».

    Оценивая разговоры о вероятном разрешении США Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории, Антонов заявил: «Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам». Их целью Антонов считает желание США нанести России «пресловутое стратегическое поражение». Он подчеркнул, что подобные «планы неосуществимы».

    По его мнению, США «прокладывают путь» к Третьей мировой войне, но мало кто из американских политиков признает это, замалчивается и «невозможность для Зеленского добиться своих целей при помощи пресловутых ATACMS или еще более дальнобойных систем».

    Москве приписывают «некие планы по захвату чуть ли не полмира». «При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая», – сказал он.

    Антонов считает, что США осознают «положение дел на поле боя» и видят, как российские силы «освобождают все новые населенные пункты». Однако, по его мнению, в США политики «крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления».

    «Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», – заявил он.

    Крое того, Антонов предполагает, что «террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом». Украину настраиваются «на усиление атак по простым россиянам».

    «Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась», – заявил Антонов.

    По его словам, «как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять», а «цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять». Он подчеркнул: «Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет».

    Напомним, американский президент Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

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    10 сентября 2024, 10:48 • Новости дня
    Дрон ВСУ стал причиной гибели двух групп украинских солдат в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон послужил причиной гибели двух групп солдат ВСУ, принимавших участие в пленении и избиении российских военных и мирного населения в Суджанском районе Курской области. Бойцы спецназа «Ахмат» координировали удары артиллерии при помощи украинского радиоэфира, рассказал один из двоих выживших военнослужащих, разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко.

    «Мы связывались по рации. Наш дрон над нами летал, и ребята с «Ахмата» нашу рацию забрали. Они слышали, как мы связываемся. Наш дрон нас же и «спалил»: дронщик сказал, что висит над нами. Нас было две группы по шесть, получается – 12 человек. Мы двое выжили, ранены, но остальные погибли», – передает ТАСС слова Панченко.

    Ранее «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ.

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    11 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    СК завел дело на грузинского наемника Гамсахурдию за преступления в Курской области

    СК подозревает грузинского наемника Гамсахурдию в убийствах, терроризме и других тяжких преступлениях в Курской области

    СК завел дело на грузинского наемника Гамсахурдию за преступления в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии. Об этом сообщает ГВСУ СК РФ.

    «Главным военным следственным управлением в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА «Новости»

    По версии следствия, Гамсахурдия воевал на стороне ВСУ, вербовал наемников, а также участвовал в преступлениях против мирных жителей Курской области.

    Ранее другого грузинского наемника Мамуку Гацарелия осудили в ДНР за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России.

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    10 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки потеряли свыше 380 человек и 15 единиц бронетехники на Курском направлении, сообщило министерство обороны.

    В числе потерянной ВСУ бронетехники и машин – два танка, 13 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и 11 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила шесть атак украинских боевиков в направлении Апанасовки, Камышевки, Марьевки и Черкасской Конопельки, сорвала попытки атак в направлении Борок, Краснооктябрьского и Кремяного.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, четверо боевиков взяты в плен, уничтожены танк, две бронемашины и автомобиль.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 152-й егерской бригад, а также 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны у Борок, Внезапного, Ивашковского, Кубаткина, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагостя и Успеновки.

     Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 21-й, 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ у Белополья, Бояро-Лежачей, Глухова, Дружина, Кровного, Искрисковщины, Новой Слободы, Свессы, Песчаного, Павловки, Пустогорода, Сумов и Ямполья.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 11 тыс. 800 человек, 93 танка, 42 БМП, 74 БТР, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    11 сентября 2024, 13:43 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных
    ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла более 350 военных и 13 единиц бронетехники, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ также потеряли 13 единиц бронетехники, включая три танка, три БТРа, семь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, две установки РСЗО и 19 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила контратаку ВСУ в направлении Апанасовки, сорвала попытки атак в направлении Черкасской Конопельки, Борок и Фанасеевки.

    Украинская сторона в результате действий группировки потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, 10 украинских боевиков попали в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.

    Авиация, артиллерия и действия войск поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Борок, Бяхово, Гуево, Вишневки, Дарьино, Зеленого Шляха, Колмакова, Косицы, Любимовки, Малой Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагостя и Успеновки.

    Авиация и ракетные войска поразили сосредоточения иностранных боевиков в Сумской области и резервов 22-й,41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Ахтырки, Белополья, Битицы, Глухова, Семеновки, Степановки, Сумов, Свессы, Песчаного, Павловки, Пустогорода, Радянского, Россоши, Раки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12 тыс. 200 человек, 96 танков, 42 БМП, 77 БТР, 656 бронемашин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    11 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Захарова раскрыла истинный смысл «Курской авантюры» ВСУ

    Представитель МИД Захарова: «Курская авантюра» затевалась ВСУ, чтобы уничтожить мобилизованных украинцев

    Tекст: Константин Сергеев

    Настоящий, «истинный» смысл «Курской авантюры» ВСУ состоит в том, чтобы «уничтожить украинских мобилизованных». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, 6 сентября в Национальном музее истории Украины открылась выставка «За пределом своего родного края». Она посвящена операции ВСУ в Курской области.

    «Выставка эта, если о чем-то свидетельствует, то о том, что истинный смысл Курской авантюры ВСУ, это, на мой взгляд, скрываемая относительно мобилизованных украинцев реальная попытка их просто изничтожить», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    Ранее в среду Захарова призвала международные структуры обратить внимание на преступления, теракты, которые украинские военнослужащие совершают на российской земле. Также представитель МИД обещала, что все эти факты обязательно фиксируются правоохранительными органами России.

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    10 сентября 2024, 02:30 • Новости дня
    Российский офицер назвал цель ВСУ в Курской области

    Офицер Данилов: Украинские боевики и наемники хотели дойти до Курска

    Tекст: Вера Басилая

    Напавшие на Курскую область украинские боевики хотели захватить Курск, а в их составе были выпущенные из тюрем рецидивисты и иностранные наемники, заявил командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов.

    Данилов рассказал РИА «Новости», что в первые часы вторжения на дроне летала колонка ВСУ, из которой раздавались призывы сдаваться в плен, потому что якобы командование вас бросило. По его словам, боевики сжигали огнеметами дома мирных жителей, что людям напоминало, Великую Отечественную войну.

    Кроме того, российские бойцы видели много темнокожих боевиков в составе ВСУ. Попавший в плен к бойцам Данилова украинский военный рассказал, что вместе с ними воюет много амнистированных заключенных.

    «Командование им говорило убивать и женщин, и детей, и мужчин. Можете позволять себе все что хотите», – рассказал допрашивавший пленного Данилов.

    Также пленный боевик признался, что украинское командование поставило ВСУ задачу – дойти до Курска, но им это не удалось.

    Ранее украинский военнопленный рассказал о мародерстве ВСУ на Курском направлении.

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    9 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    Стартовал сбор средств на помощь семьям эвакуированных из Курской области медиков

    Российский Красный Крест открыл сбор средств на помощь семьям эвакуированных из Курской области медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Российским Красным Крестом (РКК) организовали сбор средств для помощи семьям медработников, эвакуированных из курского приграничья.

    Сбор средств будет осуществляться до 30 ноября этого года, но в зависимости от ситуации он может быть продлен, сообщается на сайте РКК.

    С начала августа в Курской области введен режим ЧС федерального характера, что привело к эвакуации жителей приграничных населенных пунктов в более безопасные регионы. В том числе были эвакуированы семьи специалистов, работающих в сфере здравоохранения.

    «Многие наши коллеги попали в сложную жизненную ситуацию, многим пришлось эвакуироваться. Считаю, что наш долг сообща помочь им. Я благодарен Российскому Красному Кресту за желание помочь работникам сферы здравоохранения и собрать деньги, направив их точечно эвакуированным семьям и детям в дополнение к той поддержке, которую оказывает государство», – сказал президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

    На собранные средства будет оказываться материальная помощь в виде единовременных выплат на каждого ребенка из эвакуированных семей сотрудников организаций сферы здравоохранения. Средства будут перечисляться на расчетные счета семей либо выдаваться в виде предоплаченных банковских карт через региональные отделения РКК. Сумма выплат будет зависеть от суммы средств, которую удастся собрать.

    «В условиях стресса и неопределенности дети особенно остро воспринимают происходящее и нуждаются в стабильности и поддержке. Поэтому очень важно, чтобы в такой момент они чувствовали нашу поддержку. Надеюсь, сбор средств, организованный совместно с Национальной медицинской палатой, поможет детям справиться с трудностями и сохранить чувство безопасности в этот сложный период», – отметил председатель РКК Павел Савчук.

    Списки детей будут подготовлены региональными отделениями Национальной медицинской палаты совместно с региональными органами власти в сфере охраны здоровья. По мере сбора средств перечень регионов может быть расширен.

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