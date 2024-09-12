Военкор заявил об израсходовании ВСУ всех мотивированных бригад в Курской области

Военкор Коц заявил об израсходовании ВСУ всех мотивированных бригад в Курской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пообщался с попавшими в плен военными ВСУ. По оценке Коца, в самом начале нападения боевики были более подготовленными и мотивированными, чем те, кто зашел в регион позже.

«Они раньше воевали и на Запорожском, и на Торецком, и на Артемовском, и на Донецком направлениях. В плен попадали, как правило, после ранения или по факту закончившегося БК», – сказал Коц в беседе с «Комсомольской правдой».

Сейчас среди пленных в основном встречается «вялый пластилин», многие бойцы, скорее всего, были призваны в ВСУ несколько дней назад.

Подобие обороны из таких военных может сделать только грамотный командир, а когда такого нет, она сразу дает слабину, пояснил Коц.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных.