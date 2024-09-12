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В Госдуме отреагировали на попытку захвата ВСУ буровой вышки в Черном море
Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захватить установку «Крым–2»
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал ВСУ фашиствующими пиратами за попытку захватить российскую буровую установку «Крым–2» в Черном море.
По его словам, в Черном море появились пираты, вооруженные оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах с трезубцем на борту, которые, как настоящие фашисты, предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России, передает РИА «Новости».
Ивлев добавил, что противник получил достойный отпор от ВС России и сбежал в панике, бросив своих раненых.