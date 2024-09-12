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    Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ
    Лондон одобрил удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис
    Власти высказались за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями
    Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области
    Блинкин заверил в поставках Украине дополнительных систем ПВО
    США захотели получить от Зеленского подробную стратегию ударов вглубь России
    Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Самое главное сейчас – честность

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

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    12 сентября 2024, 09:59 • Новости дня

    В Госдуме отреагировали на попытку захвата ВСУ буровой вышки в Черном море

    Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захватить установку «Крым–2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал ВСУ фашиствующими пиратами за попытку захватить российскую буровую установку «Крым–2» в Черном море.

    По его словам, в Черном море появились пираты, вооруженные оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах с трезубцем на борту, которые, как настоящие фашисты, предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России, передает РИА «Новости».

    Ивлев добавил, что противник получил достойный отпор от ВС России и сбежал в панике, бросив своих раненых.

    11 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России на Курском направлении перешли к наступлению

    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили об освобождении села Снагость в Курской области.

    «По поступающим данным, российские войска на Курском направлении освободили ряд населенных пунктов, продолжается штурм еще нескольких сел. Фактически можно говорить о формировании котла в районе Снагости», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На этом фоне он обратил внимание на плохую оборону ВСУ. Так, например, наши десантники прорвались в центр населенного пункта Снагость и не понесли никаких потерь в технике. «Прежде всего операция стала результатом грамотного планирования», – пояснил собеседник. Во-вторых, противник не успел существенно закрепиться на захваченных территориях, добавил он.

    «ВСУ лишь вырыли окопы, в каких-то домах оборудовали огневые точки. Оплошали украинские военные и с планом по минированию участков. Проблема их командования в том, что они слишком широко разинули пасть. Теперь им приходится за это расплачиваться», – детализировал спикер.

    По мнению Онуфриенко, ВС России в перспективе могут пойти на прорыв к Любимовке в Кореневском районе. Однако ожидать отступления украинской армии не стоит. «Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта», – прогнозирует эксперт.

    Как считает аналитик, это может создать некоторые трудности и немного замедлить продвижение российских войск. «Тем не менее можно говорить о том, что мы постепенно перешли от создания устойчивой линии фронта в Курской области к наступлению и освобождению захваченных ВСУ территорий», – акцентировал он.

    «При этом важно понимать, что в отличие от противника, мы не перебрасываем дополнительные силы. На других направлениях у нас также продолжается достаточно успешное продвижение с большими перспективами», – заключил Онуфриенко.

    Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Кадры штурма населенного пункта опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    Авторы канала уточняют, что десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Кроме того, по словам генерал-майора Апти Алаудинова, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, на Кореневском направлении российские войска уже освободили несколько населенных пунктов. Он добавил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты, задействованные на этом участке, воюют очень мужественно и достойно, «никогда не отступают и идут вперед».

    Напомним, днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военное командование разработало план по выдворению украинских боевиков из области, но публично его не озвучат. Он также указывал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    11 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания

    Российский боец отпустил украинских волонтеров после обнаружения их под Селидово

    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания
    @ Marco Cordone/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в Украинске на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР украинские волонтеры встретили российского военного. Военный не стал мешать им вывозить мирных жителей.

    Украинские волонтеры заехали в Украинск под Селидово для эвакуации нескольких мирных жителей, когда неожиданно для себя встретились с российским военным. Еще большей неожиданностью для них стало то, что русский боец после короткого разговора, убедившись, что перед ним машина с гражданским, разрешил всем уехать. Отойдя от шока один из волонтеров заявил, «что смотрел смерти в глаза», а второй назвал бойца «адекватным». Но оба были крайне удивлены развязкой.

    Как пишет «Рыбарь», «здесь весьма уместно вспомнить, как действовали члены ВСУ в похожих ситуациях». «Причем речь не только о недавних расстрелах жителей Суджи и окрестных сел Курской области, но и казнях в Купянске или похищениях людей в Харьковской области осенью 2022 года», – указывает Telegram-канал, отмечая, что «это хорошо показывает разницу между сторонами даже при всей жестокости боевых действий».

    Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении остается наиболее проблематичной для украинских войск.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    12 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Guardian узнала, что Лондон одобрил удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Guardian сообщила о решении Британии разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России

    Guardian узнала, что Лондон одобрил удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow, сообщили источники в британском правительстве.

    «Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Guardian.

    Однако, как пишет Guardian, Лондон, вероятно, не станет объявлять об этом в пятницу, когда глава правительства Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

    Напомним, Telegraph сообщила, что президент США Джо Байден уже на этой неделе может дать согласие на украинские удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

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    12 сентября 2024, 01:46 • Новости дня
    Пушков счел согласие Запада на удары ВСУ вглубь России «делом нескольких дней»

    Пушков заявил о подготовке общественного мнения к согласию Запада на украинские удары вглубь территории России

    Tекст: Антон Антонов

    В течение нескольких дней страны Запада дадут согласие на украинские удары западным оружием вглубь территории России, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    Пушков в Telegram заявил, что на Западе «явно готовится» соответствующее решение – чересчур много ведется разговоров и делается намеков, чтобы «был дан задний». «Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней», – полагает он.

    По его мнению, «вброс», осуществленный через Guardian также «не случаен» – проводится «подготовка общественного мнения».

    Напомним, Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве заявили, что власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow, решение уже принято.

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    11 сентября 2024, 13:16 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России

    Сенатор Долгов: Разрешение США на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень

    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Планы администрации Джо Байдена отменить ограничения для ВСУ стоит рассматривать как политический шаг. Тем не менее официальное разрешение Вашингтона поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о работе Белого дома над отменой запрета на дальнобойные удары по России.

    «Милитаристские планы администрации Джо Байдена обернутся очередной провокацией с очень серьезными последствиями, в том числе и для самих США», – считает сенатор Константин Долгов. Он связывает активизацию Белого дома по вопросу отмены ограничений для Украины с приближающимися президентскими выборами.

    «Шансы демократов на победу в ноябре невелики, поэтому они и развели демагогию. Это чисто политический шаг», – отметил парламентарий. При этом официальное разрешение Вашингтона на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, предупредил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, оно негласно действует уже сейчас. Противник использует в ходе атак на российские регионы беспилотники, в том числе поставленные из-за рубежа. Более того, ВСУ бьют по территории России западными ракетами. Для нас разницы между новыми и старыми регионами попросту не существует, это единая российская территория согласно Конституции», – подчеркнул Долгов.

    «Мы имеем дело с террористами и теми, кто поддерживает международный терроризм, – США и Европой. И Россия противостоит их политике», – указал сенатор. По его мнению, лучшим ответом Москвы на планы Вашингтона станет решение задач спецоперации и силовое подавление противника. 

    «Никакое оружие и решение Запада не изменит ход СВО. Другое дело, что жертв по вине США и Украины может быть больше», – уточнил собеседник. Он также напомнил о словах Владимира Путина о том, что Россия может поставлять оружие третьим странам. «Пришло ли сейчас время для этого – решит президент. Но такой ответ на действия Вашингтона вполне возможен», – заключил Долгов.

    Ранее Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

    В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтону необходимо учитывать, могут ли ВСУ использовать «сложные системы», которые предоставляют западные союзники, и в состоянии ли они их обслуживать.

    «Все эти факторы должны учитываться при принятии решений. Но что я могу вам сказать, так это то, что мы адаптировали и скорректировали каждый шаг на этом пути, и мы продолжим – так что на данном этапе это (разрешение на дальнобойные удары по России) не исключено», – цитирует Блинкена «Интерфакс».   

    Корреспондент издания Axios накануне сообщила, что США в ближайшее время разрешат украинской армии использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. По ее информации, об этом по прибытии в Киев 11 сентября объявит Энтони Блинкен.

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    12 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами

    Посол России в США Антонов заявил о необходимости уничтожить украинских террористов

    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами
    @ Официальный новостной Telegram-канал посольства России в США

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию вокруг конфликта с Украиной, посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что договариваться с террористами невозможно, их надо уничтожать, фашизм нужно искоренять, как и в годы Великой Отечественной войны.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, заявил, что США сами «загоняют себя все глубже в топь украинского конфликта», а политики в США «готовы пожертвовать благосостоянием» своих сограждан ради военной помощи Киеву. При этом от Украины требуют только «наращивать боестолкновение с российскими войсками».

    Оценивая разговоры о вероятном разрешении США Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории, Антонов заявил: «Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам». Их целью Антонов считает желание США нанести России «пресловутое стратегическое поражение». Он подчеркнул, что подобные «планы неосуществимы».

    По его мнению, США «прокладывают путь» к Третьей мировой войне, но мало кто из американских политиков признает это, замалчивается и «невозможность для Зеленского добиться своих целей при помощи пресловутых ATACMS или еще более дальнобойных систем».

    Москве приписывают «некие планы по захвату чуть ли не полмира». «При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая», – сказал он.

    Антонов считает, что США осознают «положение дел на поле боя» и видят, как российские силы «освобождают все новые населенные пункты». Однако, по его мнению, в США политики «крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления».

    «Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», – заявил он.

    Крое того, Антонов предполагает, что «террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом». Украину настраиваются «на усиление атак по простым россиянам».

    «Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась», – заявил Антонов.

    По его словам, «как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять», а «цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять». Он подчеркнул: «Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет».

    Напомним, американский президент Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

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    12 сентября 2024, 05:56 • Новости дня
    Заочно осужденный за атаку на Брянскую область боевик лишен квартиры в Москве

    Суд лишил предполагаемого организатора террористического нападения на Брянскую область Капустина прав на квартиру в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Предполагаемый организатор нападения на села Брянской области Денис Капустин (внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заочно осужденный в России, лишен прав на московскую квартиру, сообщается в материалах дела.

    Капустин был зарегистрирован в квартире отца в Москве. Отец повторно женился, новая супруга после смерти мужчины выступила с иском. В документах сообщается, что Капустин заявления о принятии наследства не подавал, по месту регистрации никогда не жил, не платил за содержание и ремонт квартиры, не участвовал в организации или оплате похорон отца. Кроме того, он «постоянно проживает за пределами России». В результате суд вынес решение о прекращении права Капустина на пользование квартирой, передает РИА «Новости».

    В ноябре Капустина, который является одним из руководителей террористической организации РДК, заочно осудили в Москве. ФНС ликвидировала его бизнес в столице. В результате нападения террористов на Брянскую область в 2023 году погибли два человека.

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    11 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    СК завел дело на грузинского наемника Гамсахурдию за преступления в Курской области

    СК подозревает грузинского наемника Гамсахурдию в убийствах, терроризме и других тяжких преступлениях в Курской области

    СК завел дело на грузинского наемника Гамсахурдию за преступления в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии. Об этом сообщает ГВСУ СК РФ.

    «Главным военным следственным управлением в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА «Новости»

    По версии следствия, Гамсахурдия воевал на стороне ВСУ, вербовал наемников, а также участвовал в преступлениях против мирных жителей Курской области.

    Ранее другого грузинского наемника Мамуку Гацарелия осудили в ДНР за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России.

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    11 сентября 2024, 13:43 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных
    ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла более 350 военных и 13 единиц бронетехники, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ также потеряли 13 единиц бронетехники, включая три танка, три БТРа, семь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, две установки РСЗО и 19 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила контратаку ВСУ в направлении Апанасовки, сорвала попытки атак в направлении Черкасской Конопельки, Борок и Фанасеевки.

    Украинская сторона в результате действий группировки потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, 10 украинских боевиков попали в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.

    Авиация, артиллерия и действия войск поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Борок, Бяхово, Гуево, Вишневки, Дарьино, Зеленого Шляха, Колмакова, Косицы, Любимовки, Малой Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагостя и Успеновки.

    Авиация и ракетные войска поразили сосредоточения иностранных боевиков в Сумской области и резервов 22-й,41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Ахтырки, Белополья, Битицы, Глухова, Семеновки, Степановки, Сумов, Свессы, Песчаного, Павловки, Пустогорода, Радянского, Россоши, Раки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12 тыс. 200 человек, 96 танков, 42 БМП, 77 БТР, 656 бронемашин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    11 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Захарова раскрыла истинный смысл «Курской авантюры» ВСУ

    Представитель МИД Захарова: «Курская авантюра» затевалась ВСУ, чтобы уничтожить мобилизованных украинцев

    Tекст: Константин Сергеев

    Настоящий, «истинный» смысл «Курской авантюры» ВСУ состоит в том, чтобы «уничтожить украинских мобилизованных». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, 6 сентября в Национальном музее истории Украины открылась выставка «За пределом своего родного края». Она посвящена операции ВСУ в Курской области.

    «Выставка эта, если о чем-то свидетельствует, то о том, что истинный смысл Курской авантюры ВСУ, это, на мой взгляд, скрываемая относительно мобилизованных украинцев реальная попытка их просто изничтожить», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    Ранее в среду Захарова призвала международные структуры обратить внимание на преступления, теракты, которые украинские военнослужащие совершают на российской земле. Также представитель МИД обещала, что все эти факты обязательно фиксируются правоохранительными органами России.

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    12 сентября 2024, 02:29 • Новости дня
    Рябков назвал заявление США об ударах ВСУ вглубь России частью гибридной войны

    Рябков счел заявление США о возможном снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России элементом психологической войны

    Рябков назвал заявление США об ударах ВСУ вглубь России частью гибридной войны
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление США о том, что они рассматривают возможность отмены ограничений на удары Украины вглубь России западным оружием, является частью психологической войны, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны», –приводит слова Рябкова РИА «Новости».

    Он считает, что Вашингтон хочет психологически оказать давление на российскую сторону в вопросе выполнения целей на Украине. Однако, как и другие шаги США «эскалационного характера», данное заявление не повлияет на российский «курс». При этом, как подчеркнул Рябков, позиция Вашингтона «добавит рисков и опасностей, в том числе для самих США и их союзников, клиентов и подопечных».

    Если США стремятся укрепить свою безопасность, то им следует отказаться от таких «провокационных вбросов», прекратить поставки вооружений и не провоцировать Украину на действия, способные обострить обстановку, сказал Рябков.

    Напомним, американский президент Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Запад, вероятнее всего, уже принял решение разрешить Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами, в СМИ идет формализация этого решения.

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    12 сентября 2024, 05:22 • Новости дня
    Погиб служивший в ВСУ сын главного раввина Украины

    Главный раввин Украины Асман объявил служившего в ВСУ сына погибшим

    Tекст: Антон Антонов

    Главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что его сын Матитьягу (Антон) Самборский, который служил в вооруженных силах Украины и пропал несколько месяцев назад, погиб в зоне российской специальной военной операции.

    Асман заявил, что его сын «погиб на фронте», передает РИА «Новости».

    Прежде Асман сообщал, что его сын пропал без вести в конце июня, пишет «Российская газета».

    Напомним, в конце августа чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который участвовал в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины, был ликвидирован в ДНР.

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    12 сентября 2024, 06:42 • Новости дня
    Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска

    Сооснователь Pink Floyd Уотерс в интервью юной журналистке из Луганска выразил готовность выступить в России в будущем

    Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска
    @ Tiago Caldas/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Юная журналистка из Луганска Фаина Савенкова взяла интервью у сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Тот заявил, что в будущем готов выступить в России и на Украине.

    Уотерс в интервью отметил, что никогда не был в Донецке и Луганске. В ответ на вопрос, хотел бы он посетить Россию, Донбасс с концертами, Уотерс заявил: «У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно». Уотерс сообщил, что «русские приглашали» его «дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве», но организация тура – «огромное, огромное дело».

    Также Уотерс хотел выступить на Украине в честь окончания конфликта. Он заявил, что власти в США «не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина». «Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», – приводит его слова РИА «Новости».

    Уотерс сказал, что «американскую империю» интересует только обогащение «американских плутократов».

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил сооснователю и бывшему лидеру группы Pink Floyd выступить с концертом для участников специальной военной операции. В феврале 2023 года Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию на Украине спровоцированной другими странами.

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    11 сентября 2024, 13:42 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Наградить Баранюка и Волынского званием героев Украины несправедливо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение Владимира Зеленского наградить командира 36-й бригады морпехов ВСУ Владимира Баранюка и командира батальона 36-й бригады Сергея Волыну Волынского званиями героев Украины несправедливо, заявил пленный морпех Сергей Таранюк.

    По его словам, Баранюк, командовавший 36-й бригадой морской пехоты, которая оборонялась на заводе им. Ильича в Мариуполе, бросил личный состав и скрылся в неизвестном направлении, а сейчас выяснилось, что он живой и даже Героя Украины получил, передает РИА «Новости».

    Таранюк пожелал ему побыстрее вернулся домой и выразил надежду на то, что справедливость будет, и все действительно узнают, как все было в Мариуполе.

    По его словам, также покинул расположение морпехов в Мариуполе командир батальона Сергей Волына Волынский, который не пошел на прорыв с остальными морпехами и укрылся вместе с подразделением «Азов»* на заводе «Азовсталь» в помещении, где был интернет, записывая видео, пока остальные ходили на боевые посты.

    «После этого он был на Еленовке, когда мы уже были в плену, и 21-го числа (сентября) узнали, что его поменяли и дали ему Героя. Все удивились, за что ему дали Героя Украины», – рассказал Таранюк.

    Ранее командир 36-й бригады украинских морпехов Сергей Волынский по прозвищу Волына рассказал, что оказавшиеся в окружении бойцы ВСУ и боевики нацбатальонов были в сложной ситуации, не хватало боеприпасов, воды и медикаментов.

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