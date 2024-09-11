В Курскую область отправили российский штурмовой батальон из Запорожья

Губернатор Балицкий: Одно из подразделений ВС России из Запорожья решили направить в Курскую область

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Балицкий в своем Telegram-канале, решение о переброске подразделения было принято с целью усиления российских позиций в Курской области. По его словам, для оказания необходимой помощи подразделению Фонд содействия безопасности и обороне имени Судоплатова предоставит все необходимое оборудование, в том числе средства для проведения воздушной разведки.

В среду военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВС России на Курском направлении перешли к наступлению.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российское военное руководство разработало план по выдворению украинских боевиков из Курской области, но публично его не озвучат.