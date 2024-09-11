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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    31 комментарий
    11 сентября 2024, 21:46 • Новости дня

    В Курскую область отправили российский штурмовой батальон из Запорожья

    Губернатор Балицкий: Одно из подразделений ВС России из Запорожья решили направить в Курскую область

    Tекст: Дарья Григоренко

    Четвертый штурмовой батальон из Запорожской области был переброшен в Курскую область для укрепления российских позиций и оказания поддержки другим подразделениям, участвующим в боевых действиях, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Как указал Балицкий в своем Telegram-канале, решение о переброске подразделения было принято с целью усиления российских позиций в Курской области. По его словам, для оказания необходимой помощи подразделению Фонд содействия безопасности и обороне имени Судоплатова предоставит все необходимое оборудование, в том числе средства для проведения воздушной разведки.

    В среду военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВС России на Курском направлении перешли к наступлению.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российское военное руководство разработало план по выдворению украинских боевиков из Курской области, но публично его не озвучат.

    9 сентября 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области

    Источник: Наемники отличаются особой жестокостью в Курском приграничье

    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самые жестокие, действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции, сообщили в силовых структурах.

    Как отметил источник ТАСС, самым жестким образом по отношению к мирным жителям ведут себя наемники из США, Франции и Польши.

    Ранее источник сообщил, что воюющие в Курской области в рядах ВСУ наемники растеряли пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения.

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    11 сентября 2024, 08:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков, сообщили в силовом ведомстве.

    По информации источника, морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу из шести украинских штурмовиков, передает РИА «Новости».

    Известно, что украинские военнослужащие попали в окружение и, не имея припасов и боеприпасов, пытались отступить к своим позициям.

    По словам пленных, они потеряли связь со своим подразделением и заблудились. Российские морпехи обнаружили украинских штурмовиков и взяли их в плен.

    Ранее колонна десантников освободила штурмом село Снагость в Курской области.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2024, 09:33 • Новости дня
    Сорваны попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

    Алаудинов заявил о срыве попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

    Сорваны попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВС России сорвали попытку прорыва сил ВСУ на двух участках в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

    Он заявил, что у противника «ничего не получилось», ВСУ несут большие потери, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Алаудинова, за сутки на Суджанском направлении поражены и уничтожены две бронемашины, пикап, микроавтобус, одна САУ и пушка «неустановленного образца».

    Ранее в Минобороны России сообщали об уничтожении ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области.

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    10 сентября 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области

    Песков: ВС России разработали план по вытеснению ВСУ из Курской области

    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское военное руководство разработало план по выдворению украинских боевиков из Курской области, но публично его не озвучат, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Военные имеют необходимые планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, но эти планы не будут обсуждать публично, ответил Песков на вопрос о временных рамках вытеснения украинских боевиков из региона, передает ТАСС.

    Ранее Песков подчеркивал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    11 сентября 2024, 02:34 • Новости дня
    Десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области
    Десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области
    @ t.me/milinfolive

    Tекст: Вера Басилая

    Появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ, сообщили военкоры.

    Кадры  штурма села Снагость опубликованы в Telegram-канале «Военный Осведомитель». Авторы канала уточняют, что штурм захваченного российского села проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками, передает «Лента.ру».

    Также появились сообщения о взятии  в плен украинских военных в Сняготи.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники. За все время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили свыше 11 тыс. 800 человек.

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    9 сентября 2024, 04:11 • Новости дня
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    @ Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Смирнов, который сейчас временно исполняет обязанности главы Курской области, одержал победу на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные ЦИК.

    Обработано 100% протоколов. Смирнов получил поддержку 65,28% избирателей, передает ТАСС.

    Алексей Бобовников (КПРФ) набрал 13,53% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,72%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 11,81%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров указал, что Курская область стала ярчайшим примером консолидации общества, в регионе зафиксирована «самая высокая за всю историю явка на голосовании».

    Зампред ЦИК России Николай Булаев подчеркнул роль МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области.

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    9 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Сергей Лавров заявил, что Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании вести честные переговоры по украинскому вопросу. Об этом он заявил по итогам заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    По словам министра, мирная инициатива президента Украины Владимира Зеленского является ультиматумом и не может служить основой для конструктивного диалога.

    Ранее глава российского МИД заявил, что атаки ВСУ на Курскую область свидетельствуют об «агонии киевского режима».

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    9 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили три попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, сорваны попытки атак украинских войск в направлении Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки.

    Потери ВСУ составили до 25 человек убитыми и ранеными, три бронемашины, в том числе «Макс Про».

    «Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Авиацией, артиллерией и активными действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гуева, Казачьей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Свердликова и Снагости.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Белополья, Беловод, Бояро-Лежачей, Басовки, Глухова, Кондратовки, Локни, Свессы, Владимировки, Первомайского, Сум, Юнаковки и Ямполя.

    Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 машины пехоты, 74 БТР, 635 бронемашин, 371 автомобиль, 85 арторудий, 24 РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    11 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Названа предварительная сумма ущерба АПК Курской области от атак ВСУ

    Смирнов: Предварительный ущерб АПК Курской области от украинских атак составляет десятки млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ составляет десятки млрд рублей, при этом эта сумма увеличивается, заявил на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что, по предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия, передает ТАСС.

    Ранее было принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС.

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    9 сентября 2024, 23:12 • Новости дня
    Стала известна судьба бойца, чей позывной был написан в доме в Курской области

    Семья российского военного узнала судьбу бойца, чей позывной был написан в доме в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Семья российского военного рассказала об обстоятельствах его гибели и о том, как записка с его позывным оказалась на стене в доме в Курской области, сообщило RT.

    Последний раз Владимир, чей позывной был Хан, позвонил домой 8 августа. Он сообщил, что отправился на задание, после этого связи с ним не было. Его брат Сергей рассказал, что в военкомате сообщили о гибели Владимира 9 августа, передает RT.

    «Мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции, ведь место гибели – Курчатов», – сообщил Сергей.

    Он предположил, что записку с позывным «Хан» в сельском доме в Курской области оставили его сослуживцы двумя днями позднее в память о Владимире.

    Напомним, российские военные, временно разместившиеся в доме жительницы одного из сел Курской области, покинувшего его из-за обстрелов, оставили там записки с извинениями. В послании были указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, а рядом с позывным Хан город не был указан. Под надписью стоит дата 11 августа.

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    8 сентября 2024, 22:52 • Новости дня
    ЦИК назвал причину отсутствия ЧП на выборах в Курской области

    ЦИК отметил заслугу МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Курской области прошли без чрезвычайных происшествий благодаря работе правоохранителей, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

    Булаев подчеркнул «огромную заслугу МВД, Росгвардии» в том, что «не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий» в регионе. «Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования», – приводит его слова РИА «Новости».

    Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что выборы в регионе в целом «прошли штатно». «Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах», – заявил он.

    После обработки 52,15% протоколов на выборах губернатора Курской области лидирует Алексей Смирнов («Единая Россия») с 65,86% голосов избирателей. Алексей Бобовников (КПРФ) набирает 14,67%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 10,05% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,28%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров отметил, что Курская область стала примером консолидации общества. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – заявил он.

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    10 сентября 2024, 10:48 • Новости дня
    Дрон ВСУ стал причиной гибели двух групп украинских солдат в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон послужил причиной гибели двух групп солдат ВСУ, принимавших участие в пленении и избиении российских военных и мирного населения в Суджанском районе Курской области. Бойцы спецназа «Ахмат» координировали удары артиллерии при помощи украинского радиоэфира, рассказал один из двоих выживших военнослужащих, разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко.

    «Мы связывались по рации. Наш дрон над нами летал, и ребята с «Ахмата» нашу рацию забрали. Они слышали, как мы связываемся. Наш дрон нас же и «спалил»: дронщик сказал, что висит над нами. Нас было две группы по шесть, получается – 12 человек. Мы двое выжили, ранены, но остальные погибли», – передает ТАСС слова Панченко.

    Ранее «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ.

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    9 сентября 2024, 08:28 • Новости дня
    Учительница из Курской области рассказала об уничтожении ВСУ школы и села

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жительница Курской области Ирина Звягина из села в Суджанском районе рассказала, что школа, в которой она работает, была уничтожена ударами ВСУ, а сам населенный пункт украинские боевики сожгли.

    Звягина преподавала английский язык в школе села Ворожба. Большинство жителей села были эвакуированы 7 августа. Сейчас женщина живет вместе с семьей в пункте временного размещения в Курске, передает РИА «Новости».

    По словам учительницы, жители села не успели даже толком собраться: дали десять минут на сборы. «У кого-то – целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома», – сказала Звягина.

    Школа, в которой работала женщина, частично разрушена, уничтожен спортзал. Возвращаться в село женщина не будет, она планирует начать новую жизнь в Курске.

    Ранее сообщалось, что ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области.

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    10 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки потеряли свыше 380 человек и 15 единиц бронетехники на Курском направлении, сообщило министерство обороны.

    В числе потерянной ВСУ бронетехники и машин – два танка, 13 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и 11 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила шесть атак украинских боевиков в направлении Апанасовки, Камышевки, Марьевки и Черкасской Конопельки, сорвала попытки атак в направлении Борок, Краснооктябрьского и Кремяного.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, четверо боевиков взяты в плен, уничтожены танк, две бронемашины и автомобиль.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 152-й егерской бригад, а также 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны у Борок, Внезапного, Ивашковского, Кубаткина, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагостя и Успеновки.

     Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 21-й, 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ у Белополья, Бояро-Лежачей, Глухова, Дружина, Кровного, Искрисковщины, Новой Слободы, Свессы, Песчаного, Павловки, Пустогорода, Сумов и Ямполья.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 11 тыс. 800 человек, 93 танка, 42 БМП, 74 БТР, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    10 сентября 2024, 02:30 • Новости дня
    Российский офицер назвал цель ВСУ в Курской области

    Офицер Данилов: Украинские боевики и наемники хотели дойти до Курска

    Tекст: Вера Басилая

    Напавшие на Курскую область украинские боевики хотели захватить Курск, а в их составе были выпущенные из тюрем рецидивисты и иностранные наемники, заявил командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов.

    Данилов рассказал РИА «Новости», что в первые часы вторжения на дроне летала колонка ВСУ, из которой раздавались призывы сдаваться в плен, потому что якобы командование вас бросило. По его словам, боевики сжигали огнеметами дома мирных жителей, что людям напоминало, Великую Отечественную войну.

    Кроме того, российские бойцы видели много темнокожих боевиков в составе ВСУ. Попавший в плен к бойцам Данилова украинский военный рассказал, что вместе с ними воюет много амнистированных заключенных.

    «Командование им говорило убивать и женщин, и детей, и мужчин. Можете позволять себе все что хотите», – рассказал допрашивавший пленного Данилов.

    Также пленный боевик признался, что украинское командование поставило ВСУ задачу – дойти до Курска, но им это не удалось.

    Ранее украинский военнопленный рассказал о мародерстве ВСУ на Курском направлении.

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    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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