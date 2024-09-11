Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
В окружении Трампа признали промахи во время дебатов с Харрис
Советники Трампа считают, что на дебатах он поддался на провокации Харрис и не смог использовать ее слабые стороны
Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа признают, что во время дебатов с Камалой Харрис он упустил возможность направить дискуссию в нужное ему русло, сообщает канал CNN.
По информации источника CNN в окружении республиканца, Харрис удалось спровоцировать Трампа, заставив его перейти к атакам в ее адрес, передает ТАСС.
В результате внимание сместилось с тем экономики и инфляции, где у Харрис, по мнению республиканцев, слабые позиции.
«Она не сказала ни слова, как она будет разрешать проблемы с инфляцией или границе – два самых важных для избирателей вопроса», – пожаловался CNN советник Трампа Тим Мертау.
Ранее сообщалось, что акции компании Трампа Trump Media&Technology Group упали в цене после дебатов с Харрис.