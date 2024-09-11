В окружении Трампа признали промахи во время дебатов с Харрис

Советники Трампа считают, что на дебатах он поддался на провокации Харрис и не смог использовать ее слабые стороны

Tекст: Денис Тельманов

По информации источника CNN в окружении республиканца, Харрис удалось спровоцировать Трампа, заставив его перейти к атакам в ее адрес, передает ТАСС.

В результате внимание сместилось с тем экономики и инфляции, где у Харрис, по мнению республиканцев, слабые позиции.



«Она не сказала ни слова, как она будет разрешать проблемы с инфляцией или границе – два самых важных для избирателей вопроса», – пожаловался CNN советник Трампа Тим Мертау.

Ранее сообщалось, что акции компании Трампа Trump Media&Technology Group упали в цене после дебатов с Харрис.