Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
МВД вычислило сеющие панику в школах сообщества в Telegram
В мессенджере Telegram выявлены сообщества, где обсуждаются нападения на образовательные учреждения в России, они пытаются посеять панику в обществе и дестабилизировать ситуацию в школах, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Сообщества распространяют сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и совершения иных тяжких преступлений, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Администраторы сообществ заявляют об «осведомленности» о внутренней жизни школ и жизни отдельных учеников, они заблаговременно изучают соцсети, преподавателей и учеников, группы в мессенджерах.
В результате такой информационной атаки создается впечатление реальности противоправных намерений, целью провокаций является насаждение паники и дестабилизация обстановки в учебных учреждениях, спекуляции на теме безопасности детей.
Необходимо незамедлительно сообщать о таких сообществах правоохранителям, заключили в МВД.