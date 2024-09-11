Песков: Массированные атаки дронов на Россию малоэффективны

Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина

Tекст: Валерия Городецкая

Поводом для обращения послужило то, что Никулин-младший пригласил в качестве члена жюри на фестивале «Артист» директора Всемирной федерации цирков Жасмин Страгу, передает «Абзац».

Активисты также потребовали проверить действия Страги на предмет нарушения российского законодательства и не допустить ее участия в фестивале. Поводом для критики стали опасения, что она могла негативно высказываться о специальной военной операции России на Украине.

Международный цирковой фестиваль «Артист» проводится с целью популяризовать цирковое искусство, а также для выявления молодых талантов, развития международных культурных связей, сохранения традиций русского цирка.

Впервые мероприятие состоялось в прошлом году, в нем приняли участие артисты из России, Китая, Эфиопии, стран Европы, Латинской Америки и других.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении комика Александра Гудкова.