Президент Литвы, премьер-министр Латвии и глава сената Чехии посетили Украину

  • Новость часаВ Мурманской области отразили атаку украинских беспилотников
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    Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    Харрис: Зеленский получил разведданные США перед началом СВО
    Эксперт назвал причину слабости искусственного интеллекта в новых iPhone 16
    Десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области
    CNN: Украина израсходовала большую часть полученных ракет ATACMS
    CNN назвал победителя дебатов в США
    Предложена дата для отмечания Дня морской пехоты
    Президент Ирана с первым зарубежным визитом посетил ключевого союзника
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    10 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

    14 комментариев
    11 сентября 2024, 11:33 • Новости дня

    Президент Литвы, премьер-министр Латвии и глава сената Чехии посетили Украину

    В Киев прибыли президент Литвы, премьер-министр Латвии и глава чешского сената

    Tекст: Константин Сергеев

    С визитом в Киев прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил.

    «На Украину приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram–канал «Бабеля».

    Турецкая газета Aydinlik сообщила во вторник о тайных переговорах между представителями киевской администрации и террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) с целью привлечения боевиков для участия в боевых действиях против России.

    Ранее сообщалось, что член палаты представителей конгресса США Нэнис Пелоси заявила о своем страхе погибнуть при посещении Украины. Американский политик прилетала в Киев в начале мая.

    10 сентября 2024, 19:24 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные силовики задержали предполагаемого наводчика дронов ВСУ, им оказался мигрант из Узбекистана, пишут СМИ.

    В телефоне задержанного обнаружили фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены военкоматы в Кузьминках и Люберцах, объединенный военкомат Замоскворецкого и Останкинского района, а также государственные объекты на территории Мещанского района, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    По данным канала, в ходе допроса он заявил, что отправлял снимки в WhatsApp человеку, с которым познакомился в соцсетях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об организации и содействии террористической деятельности.

    Отмечается, что спустя несколько часов после задержания возможного наводчика ВСУ был совершен массированный налет украинских дронов на Москву.

    Ранее военный эксперт Айтеч Бижев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ.

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    10 сентября 2024, 22:43 • Новости дня
    Axios: Блинкен озвучит Зеленскому разрешение США на удары ATACMS по России

    Axios: Украина получит от Блинкена разрешение США на удары ракетами ATACMS по России

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Киев для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России, сообщила корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке.

    Бруфке ссылается на заявление главы Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, который якобы подтвердил, что  разговаривал с Блинкеном о цели его визита в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, пишет РБК.

    «Блинкен едет в Киев, чтобы сказать им, что они разрешат наносить удары по России с помощью ATACMS», – процитировала журналист Маккола.

    Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обговорить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

    Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

    Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.

    По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.

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    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

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    11 сентября 2024, 05:47 • Новости дня
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    @ Wolfgang Rattay/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила на дебатах с Дональдом Трампом, что встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским за несколько дней до начала спецоперации России и поделилась с ним развединформацией.

    По ее словам, встреча с Зеленским произошла за несколько дней до начала СВО. Харрис отметила, что поделилась американскими разведданными о том, «как он может защитить себя», передает РИА «Новости».

    Между тем, издание Politico писало, что Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов.

    Напомним, перед началом спецоперации в 2022 году Зеленский отвергал сообщения о скором конфликте с Россией и заявлял, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для достижения мира.

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    10 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал ВСУ нанести удар по Ирану.

    «А не имеем ли мы права ударить по Ирану?» – написал Гончаренко в своем микроблоге, сообщает «Лента.Ру». По словам Гончаренко, Иран является союзником России и передает ей оружие.

    «Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет. А нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», – возмутился депутат.

    Он также призвал срочно сформировать центр по изучению и анализу Ирана, а также начать искать агентуру в Исламской республике.

    Ранее США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией и якобы передачи России баллистических ракет.



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    10 сентября 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России

    Аналитик Рожин: ВСУ налетами дронов пытаются компенсировать нехватку дальнобойного вооружения

    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы. Так ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью.

    «Противник использовал действительно большое количество дронов. Запастись ими – достаточно дорогостоящее мероприятие. Тем важнее, что основная их масса была сбита на подлете», – отметил Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он подчеркнул: добиться существенных результатов противник не смог. «Трудно сказать, куда конкретно целились ВСУ, но можно допустить, что они пытались достать до аэродромов. В пользу этой версии, в частности, говорит то, что обломки БПЛА упали близ Жуковского», – уточнил собеседник.

    Противник использовал различные беспилотники самолетного типа, продолжил Рожин. «У украинских военных скопился целый «зоопарк» дронов, которые они применяют в ходе подобных атак. Некоторые из них собираются на территории Украины, а часть завозится из-за рубежа», – указал он. 

    «Как правило, летят эти БПЛА на низкой высоте, вне зоны действия ЗРК, – добавил аналитик. – Маршрут выстраивается с помощью НАТО таким образом, чтобы обойти районы ПВО и найти менее защищенные участки. Безусловно, задействована западная спутниковая разведка».

    «Вражеские дроны либо сбиваются ПВО малого радиуса действия, либо подавляются средствами РЭБ», – напомнил собеседник. Эксперт высоко оценил работу средств противовоздушной обороны России. Однако противник не оставит попыток нанести новый удар. «Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак. Тем самым ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения», – отметил военный эксперт.

    «На этом фоне нам важно, с одной стороны, укреплять узлы ПВО крупных городов и различных промышленных центров. А с другой стороны, наращивать атаки ВС России в том числе на цеха сборки беспилотников для ВСУ и склады хранения», – подчеркнул Рожин.

    По его мнению, налетами на российские регионы ВСУ преследуют несколько целей. «Украинское руководство демонстрирует, что у них якобы есть средства для нанесения ущерба России. Они пытаются компенсировать проблемы с тем, что российские войска регулярно «выносят» энергетику и военные объекты по всей территории Украины. Однако существует ключевое различие: мы бьем достаточно точно и не по гражданским объектам, как это делает противник», – сказал Рожин.

    «Сейчас ВСУ во многом действует почти так же, как к ИГИЛ (запрещено в России)», – напомнил эксперт. Он также указал на поддержку Западом действий ВСУ. «Терроризм – это привычный инструмент западных стран. Они используют в своих целях Аль-Каиду (запрещено в России), ИГИЛ, а также Украину для террора», – указал аналитик.

    «Кроме того, Киев, как и в случае с нападением на Курскую область, пытается запугать россиян, посеять панику и недоверие к власти. Однако это приводит лишь к обратному эффекту: выросла поддержка Российской армии, увеличился набор по контракту и прочее», – заключил Рожин.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

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    10 сентября 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области

    Песков: ВС России разработали план по вытеснению ВСУ из Курской области

    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское военное руководство разработало план по выдворению украинских боевиков из Курской области, но публично его не озвучат, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Военные имеют необходимые планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, но эти планы не будут обсуждать публично, ответил Песков на вопрос о временных рамках вытеснения украинских боевиков из региона, передает ТАСС.

    Ранее Песков подчеркивал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    11 сентября 2024, 01:40 • Новости дня
    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после ударов России по Украине

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После проведенной Россией серии ударов по украинским военным объектам следует ждать некрологи о внезапной кончине высокопоставленных иностранных военных, в том числе американских, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Небензя в ходе заседания Совбеза ООН напомнил о «внушительных и эффективных» ударах ВС России по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и гостинице в Кривом Роге с украинскими офицерами и иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».

    «Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников», – отметил российский дипломат.

    По его словам, после российских ударов в скором времени могут появиться  большое количество некрологов о внезапной кончине «высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных».

    Небензя также повторил предупреждение России, что все, кто помогает «клике Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал», является «законной целью» для ВС России.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

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    11 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    @ Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил, что «работает прямо сейчас» над вопросом снятия ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен не исключил, что Байден снимет запрет на удары американскими ракетами вглубь России.

    Напомним, Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    Между тем, корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке сообщила, что Блинкен едет в Киев для того, чтобы передать разрешение на дальнобойные удары по России.

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    10 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ

    Военный эксперт Бижев: ВСУ налетом дронов пытались измотать систему ПВО Москвы

    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Массированный налет дронов ВСУ, по планам Киева, должен был показать Западу, как «активно» они ведут боевые действия против России. Еще одной задачей противника было измотать столичную систему противовоздушной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. В ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА.

    «Совершая массированный налет БПЛА на столичный регион, противник ставил перед собой задачу деморализовать россиян и вызвать у них панику. Также Киев использовал атаку в пропагандистских целях», – считает Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Украинское командование хотело попиариться в западных СМИ: будто они активно ведут боевые действия против России и даже в состоянии долететь до Москвы – административно-полицейского центра Российской Федерации», – уточнил он.

    «Киевские власти хотели, чтобы мы израсходовали дорогостоящие ракеты на уничтожение дешевых беспилотников, а затем загрузили оборонно-промышленный комплекс на изготовление и пополнение боезапасов», – пояснил спикер.

    Целями же налета могли быть предприятия оборонной промышленности, полагает он. Кроме того, в районах, куда летели вражеские БПЛА, есть аэропорты. Бижев напомнил, что на Украине воздушные гавани используют для прикрытия военных грузов и техники. Москва же такую тактику не применяет.

    «Жуковский, где упали обломки дрона, считается аэродромом двойного назначения. Это научно-испытательный полигон, где также проводятся международные авиационно-космические салоны. В Киеве, вероятно, могли думать, что на этом аэродроме размещается боевая авиация. Но это не так», – подчеркнул собеседник.

    Генерал-лейтенант запаса отдельно отметил достойную работу системы ПВО. «Мы не будем применять над городом тяжелые ракеты, чтобы сбить БПЛА. Ключевая задача при отражении атаки – не причинить большего вреда населению, зданиям, линиям электропередач, подстанциям своими действиями», – отметил спикер.

    «Как правило, противодействие дронам осуществляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитными ракетными комплексами (ЗРК). Последние при уничтожении цели используют мини-ракеты, которые подрываются, разлетаются на мелкие кусочки, ущерб в случае их падения на землю минимален», – напомнил он.  

    Впрочем, в каждом случае модель противодействия атаке может отличаться, уточнил эксперт. «Система ПВО России гибкая и эшелонированная. В зависимости от цели могут быть использованы ЗРК малой, средней и большой дальности. Однако важно понимать, что ни одна система ПВО в мире не демонстрирует стопроцентную эффективность», – заключил Бижев.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что рост числа террористических атак со стороны Украины является прямым следствием неудач ВСУ на фронте. Дипломат выразила слова поддержки жителям Раменского, пострадавшим от террористического акта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

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    10 сентября 2024, 20:39 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Малые Щербаки Запорожской области нанесен точный удар по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 90 человек, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По словам Лебедева, украинские военнослужащие, попавшие под удар, прибыли на подкрепление, передает РИА «Новости».

    Кроме того, нанесен удар по технике и группе личного состава ВСУ под Запорожьем, добавил он. «Сегодня накрыли около пяти единиц техники и личного состава до 30 бандеровцев (в поселке Малиновка на подконтрольной ВСУ части Запорожской области). Это только в том месте. Били и в другие места», – сказал Лебедев.

    В субботу глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов в подконтрольной ВСУ части региона, за сутки прозвучало 265 взрывов.

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    10 сентября 2024, 14:53 • Новости дня
    В Раде обвинили Сырского в попытках скрыть провалы ВСУ на фронте

    Депутат Рады Безуглая обвинила Сырского в попытках скрыть провалы ВСУ на фронте

    В Раде обвинили Сырского в попытках скрыть провалы ВСУ на фронте
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.

    По ее словам, Сырский приказал разделить в докладах генштаба ВСУ Красноармейское направление на два: Покровское и новое Кураховское (южнее), чтобы продвижения ВС России продолжались на Кураховском, а выделенный узкий Покровский вроде бы оставался «стабильнее», передает РИА «Новости».

    Безуглая добавила, что за полгода пребывания в должности Сырский открыл Торецкое, Харьковское и Кураховское направления и закрыл Авдеевское направление, Работино и Крынки.

    «Надо оно было? Ну, в самом деле. Пусть забирают», – подчеркнула парламентарий.

    Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ВСУ должны продолжать удерживать Красноармейск (украинское название – Покровск), поскольку Вашингтон считает расположение города стратегическим.

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    10 сентября 2024, 14:56 • Новости дня
    На Украине признали проблемы с возвращением украинцев из-за границы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За пределами Украины сейчас находятся около 7,5 млн украинцев, но вернуться на родину могут не все из них, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря о планах «министерства возвращения украинцев».

    Он пояснил, что идея создания такого органа заключается в том, чтобы уделить внимание 7,5 млн украинских граждан, которые находятся за рубежом.

    Вопросом, как вернуть этих украинцев, занимаются Минэкономики, МИД, Минсоцполитики и другие ведомства, передает ТАСС.

    «Мы понимаем, что не все украинцы вернутся, надо их мотивировать, чтобы вернулись из стран, где они сейчас находятся», – сказал Шмыгаль. При этом он не уточнил, как побудить граждан вернуться на родину.

    Ранее Национальный банк Украины сообщил, что с начала 2024 года из страны выехало 400 тыс. человек.

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    11 сентября 2024, 08:46 • Новости дня
    После схода вагонов поезда в Белгородской области возбуждено дело о теракте

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области.

    В Telegram-канале СК указано, что инцидент случился в результате вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Машинист и его помощник не пострадали.

    Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся осмотр места происшествия и комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Также организованы оперативно-розыскные мероприятия для выявления лиц, причастных к совершению преступления.

    Ранее в управлении Юго-Восточной железной дороги сообщили, что грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области. Пассажирские поезда отправлены в объезд участка в Белгородской области.

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    10 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Вертолеты Ка-52М поразили подразделения ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По украинским силам в Курской области нанесли удары экипажи вертолетов Ка-52М, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, указало ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что после применения средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Авианаводчик доложил, что личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

    Ранее американскую РСЗО M270 MRLS уничтожили ударом «Искандер-М» в Херсонской области.

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    10 сентября 2024, 22:31 • Новости дня
    В Пентагоне назвали приоритеты в военной поддержке Украины

    Райдер: Обеспечение ВСУ средствами ПВО является приоритетом военной поддержки Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушная оборона Украины является приоритетом военной поддержки США и останется таковым, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что США готовы удовлетворить срочные и несрочный потребности Киева и ВСУ, а также работают с предприятиями ВПК по этому вопросу, передает РИА «Новости».

    По его словам, приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США долгое время является воздушная оборона.

    Ранее в Пентагоне сообщили, что США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. Газета ВЗГЛЯД выяснила, в чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена.

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