Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.4 комментария
В Грузии решили выяснить причастность экс-посла США к попытке переворота в 2020 году
В Грузии разбираются с возможной причастностью экс-посла США к революционным процессам в 2020 году
Грузии предстоит выяснить возможную причастность экс-посла США Келли Дегнан к попытке местных НПО, финансируемых Америкой, объявить выборы в парламент в 2020 году сфальсифицированными и устроить революцию, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«У нас до сих пор нет убедительного ответа о роли финансируемых США НПО и представителей властей этой страны в распространении ложных итогов параллельного подсчета голосов в 2020 году», - сказал он.
По его словам, НПО «Справедливые выборы» распространением лжи тогда навредила грузинской демократии и репутации страны.
Как отметил Папуашвили, вслед за этим оппозиция попыталась устроить беспорядки, потребовала внеочередные выборы и использовала процессы как предлог бойкота работы парламента.
«Именно после этого (на Западе) начал укрепляться ложный нарратив об отступлении грузинской демократии, – сказал глава высшего законодательного органа Грузии. – Также мы точно знаем, что о ложных итогах параллельных подсчетов были в курсе тогда в Грузии в Агентстве международного развития США (USAID) и скрывали это от властей нашей страны и ее народа».
По его словам, сотрудники грузинских НПО, сознательно решившиеся в 2020 году на подлог, продолжают работать в организациях, финансируемых США. «Нам интересно знать, была ли тогда в курсе занимавшая пост посла США Келли Дегнан», – отметил он. «Нельзя закрывать глаза на реальные проблемы в отношениях Грузии и Америки. Это не помогает нашему стратегическому партнерству», – заявил председатель парламента Грузии.
Глава высшего законодательного органа Грузии отметил, что USAID – правительственная организация и физически размещается в посольстве США в Тбилиси, «поэтому трудно поверить, что тогдашняя посол была в неведении». Он призвал американскую сторону расследовать эти процессы, что будет «достойной оценкой всегдашней поддержки Америки со стороны народа Грузии».