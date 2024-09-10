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Роспотребнадзор опроверг распространение тяжелой формы энцефалита в Подмосковье
Роспотребнадзор опроверг данные о распространении тяжелой формы энцефалита в Подмосковье
Роспотребнадзор опроверг сообщения о якобы распространении тяжелой формы клещевого энцефалита в Подмосковье – в 2024 году в регионе зарегистрирован лишь один завозной случай, при этом заболевший не был привит, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.
Как говорится в сообщении, в связи с сообщениями в СМИ о том, что в Подмосковье якобы распространяется тяжелая форма клещевого энцефалита, управление сообщает: в регионе в этом году зарегистрирован только один завозной случай клещевого вирусного энцефалита, при этом заболевший не был привит, передает РИА «Новости».
Ранее энтомолог Вадим Марьинский назвал способы защиты людей и домашних животных от клещей.