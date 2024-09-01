Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
Сревнования по триатлону на Паралимпиаде перенесли из-за качества воды в Сене
Соревнования по триатлону на Паралимпийских играх в Париже, намеченные на 1 сентября, перенесли на понедельник из-за плохого качества воды в Сене, сообщила пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon).
Как говорится в сообщении, качество воды в месте проведения соревнований в воскресенье непригодно для плавания и превышает пороговое значение, установленное World Triathlon, поэтому было решено перенести все 11 соревнований по паратриатлону на 2 сентября, что будет зависеть от предстоящих тестов воды, передает ТАСС.
Ранее бельгийская триатлонистка заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене.