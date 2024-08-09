С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.8 комментариев
Мессенджер Signal заблокировали в России
В России заблокирован мессенджер Signal из-за нарушения требований российского законодательства, заявил в пятницу вечером Роскомнадзор.
Доступ к Signal ограничен из-за нарушения требований российского законодательства, выполнение которых «необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Ранее, по данным сервиса «Сбой.РФ», в работе мессенджера фиксировались сбои.