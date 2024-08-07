WP: Вэнс игнорировал звонки представителей ВСУ высокого ранга

WP: Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Вэнс игнорировал звонки представителей ВСУ высокого ранга

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на переписку Вэнса с блогером и предпринимателем Чарльзом Джонсоном, в октябре они обсуждали решение республиканцев, контролирующих Палату представителей Конгресса США, заблокировать бюджетные ассигнования для оказания помощи Украине, передает ТАСС.

Вэнс поделился с Джонсоном, что ему звонили представители ВСУ высокого ранга. «Приятель, я даже не буду отвечать на звонки с Украины, – уточнил политик, отмечая свое отвращение к украинскому правительству. – Ко мне обратились два очень высокопоставленных парня. Глава их разведки. Глава ВВС. Скулили по поводу [отправки истребителей] F-16».

Уточняется, что политик и предприниматель якобы также обсуждали диверсию на «Северных потоках».

18 июля Джеймс Дэвид Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США в команде с Дональдом Трампом, который претендует на должность главы американского государства.