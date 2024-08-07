Эксперт: Путин объединил усилия армии и властей всех уровней для помощи жителям Курской области

Политолог Рудаков: Успешность защиты граждан напрямую связаны с укреплением технологического суверенитета страны

Tекст: Олег Исайченко

«Ситуация в Курской области находится на личном контроле президента, глава государства объединяет усилия армии, силовиков, федеральных и региональных властей для помощи людям», – заявил политолог Александр Рудаков. Он отметил, что непосредственно за оказание помощи жителям региона отвечает первый вице-премьер Денис Мантуров, которого отличает высокий уровень исполнительности и ответственности. «Ему предоставлены широчайшие полномочия. В ходе совещания с правительством президент поддержал инициативу вице-премьера по созданию регионального штаба по ЧС», – добавил собеседник.

Рудаков подчеркнул, что задачи обеспечения безопасности российских границ и защиты российских граждан напрямую связаны с укреплением технологического суверенитета страны, обеспечением устойчивости ее экономики. Поэтому сегодняшнее заседание президента с членами правительства, несмотря на обострение ситуации в Курской области, прошло в целом по ранее намеченной повестке.

«Продолжается строительство и модернизация инфраструктуры, объектов социальной сферы. Перед правительством стоит задача по реализации стратегии национальных целей, обозначенных президентом. Они направлены на повышение качества жизни людей и развитие экономики. Кадровая политика Путина и ставка на молодых управленцев работают, это подтверждают и последние назначения в правительство», – напомнил спикер.

«Особое доверие продемонстрировано врио губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву, который руководит комиссией Госсовета по направлению «Промышленность». К слову, Федорищев – единственный глава субъекта, который присутствовал на совещании с правительством очно, что также говорит о высоком доверии со стороны Путина», – подчеркнул аналитик.



«Президент держит на личном контроле и исполнение национальных целей. Строительная отрасль, транспорт, обрабатывающая промышленность выступают локомотивами социально-экономического развития страны», – констатировал политолог.

При этом, по его словам, еще много предстоит сделать для достижения технологического суверенитета: «В первую очередь усилить отечественную технологическую и производственную базы. Россия должна иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность».

«Также важно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия», – объяснил он.

«Все это делает наше государство сильнее и позволяет ему более эффективно заботиться о гражданах, в том числе и в экстренных ситуациях внешней агрессии», – резюмировал Рудаков.

В среду президент начал совещание с членами правительства с событий в Курской области, где, по словам главы государства, «киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

Позднее участники обсудили строительную отрасль, которая, по словам Путина, «находится на подъеме». «По итогам прошлого года объем жилищного строительства вновь вырос: построено более 110 млн кв. метров жилья. Почти 4,4 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе благодаря программе льготной семейной ипотеки», – сказал глава государства.

«Только в этом году в России в рамках нацпроектов планируется построить около 370 школ и детских садов и порядка 340 учреждений здравоохранения», – добавил президент.

Кроме того, в начале совещания по видеосвязи состоялось открытие социальных объектов в ряде регионов России. Так, в Перми начала вести прием пациентов краевая клиническая инфекционная больница. В Симферополе построено новое здание детского сада при МБОУ «СОШ – детский сад № 36», а в Нижнем Новгороде – общеобразовательной школы № 131 на полторы тысячи учащихся.