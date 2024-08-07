Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Гражданка России и США признала вину в переводе денег ВСУ
Гражданка России и США Ксения Карелина, обвиняемая в госизмене, признала вину в переводе денег на нужды ВСУ. Заседание по ее делу прошло в Свердловском областном суде.
В суд в качестве слушателя пришел генконсул США Стюарт Уилсон, однако его и журналистов не пустили, так как заседание проходило в закрытом режиме, передает РИА «Новости».
Гособвинитель сообщил, что позицию может обнародовать только после приговора.
Карелина – жительница Лос-Анджелеса, она была задержана в Екатеринбурге в январе за мелкое хулиганство. Сообщалось, что 33-летняя женщина нецензурно выражалась в присутствии посторонних граждан и вела себя вызывающе. Суд назначил ей 14 суток ареста, однако позже она была отправлена в СИЗО в связи с обвинением в госизмене. По данным ФСБ, она переводила деньги одной из украинских организаций.