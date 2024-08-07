Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
США запросили у Украины отчет о вылазке в Курскую область
США запросили у Украины информацию о вылазке в Курскую область
Администрация США официально обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить подробную информацию о недавней атаке на российскую Курскую область, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов подтвердил, что Вашингтон запросил у Киева разъяснения относительно произошедшего инцидента. По его словам, американская сторона хотела бы получить более подробную информацию о характере атаки и ее целях, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что позиция США по вопросу поддержки или поощрения ударов со стороны Украины по РФ остается неизменной. «За пределами, конечно, того, что мы разрешили им делать в прошлом с помощью поставляемых США вооружений, а именно наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы», – добавил Кирби.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ВСУ атаковали Курскую область.