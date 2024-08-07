Агроном объяснил потенциальную опасность гигантских овощей

Агроном Воробьев раскрыл способы вырастить овощи-гиганты на своем огороде

Tекст: Татьяна Косолапова

В США в штате Айова огородник Дейв Беннет вырастил баклажан весом 3,78 килограмма, передает Lenta.Ru. Его признали самым большим в мире. Ранее самым гигантским баклажаном считался плод, который был выращен в Великобритании в 2022 году. Он весил 3,27 килограмма.



«Вообще получить такой урожай можно, используя сорт какой-нибудь крупноплодный. Например, таким считается «Черный красавец». Такие баклажаны вырастают достаточно крупными, это в них генетически заложено», – говорит Воробьев.

Второй вариант получения такого крупного урожая – добавление гормонов и внесение азотных удобрений сверх нормы, продолжает специалист. К таковым относятся как гранулы, которые можно найти в любом садоводческом отделе магазина, так и природные подкормки, например, куриный помет или конский навоз. Повышенное содержание азотных удобрений делает всю надземную часть растения более крупной – и листья, и стебли, и плоды. Однако пользы в таких овощах мало, считает специалист.

«Азотные удобрения стимулируют накапливание нитратов в плодах, что, очевидно, для здоровья не полезно. Поэтому есть такие овощи я бы не рекомендовал, хотя они действительно впечатляюще выглядят. Но это не значит, что такие удобрения нельзя применять, они нашим растениям нужны, но в меру. Это как соль – она нужна при готовке, делает пищу лучше, вкуснее, но главное не переборщить с ней», – объясняет агроном.

Собеседник подчеркивает, что каждая культура требует разное количество удобрений, единого регламента на этот счет нет. Огурцы, тыквы и кабачки, например, органические удобрения очень любят, их следует удобрять почаще. А в случае с помидорами этого делать не стоит – они дадут мощную ботву и мало плодов. А если обильно удобрить морковь, то она будет ветвистая, напоминая какое-то существо или даже человеческую руку.

«На вкусе размер плода никак не сказывается. Да и на здоровье тоже, если не применялись гормоны и излишние удобрения. Единственный минус таких продуктов в том, на мой взгляд, что готовить гигантские овощи не просто для маленькой семьи – велика вероятность, что продукты пропадут. Но, скажем, если семья большая, то здесь размер только на пользу», – заключил Воробьев.

Ранее ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, в каких случаях можно употреблять в пищу найденные в лесу грибы-гиганты.