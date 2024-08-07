«Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.0 комментариев
В деле об афере с сухпайками для армии стали известны новые подробности
Следственные органы раскрыли новые подробности дела о мошенничестве с сухпайками для российской армии. Как стало известно, организованная группа, стоящая за этой аферой, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей, сообщили в правоохранительных органах.
По данным собеседника РИА «Новости», фигуранты дела создали преступную группу, в которую входили генеральный директор, акционеры и соучредители таких крупных предприятий, как Грязнинский пищевой комбинат и «КонсервПакЛам». Кроме того, в схеме были задействованы неустановленные руководители и учредители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».
Ранее ФСБ задержала бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, который, по версии правоохранителей, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.