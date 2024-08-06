Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
Бастрыкин наградил боксера Двали медалью за проявленное мужество
Бастрыкин наградил пострадавшего боксера Двали медалью за проявленное мужество
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, пострадавшего в драке в Крыму, медалью «Доблесть и отвага», сообщили в пресс-службе ведомства.
«За проявленные мужество и решительность председатель СК России Бастрыкин А. И. принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага», – передает сообщение ведомства ТАСС.
В СК отметили, что Двали 28 июля в одиночку противостоял группе местных жителей в Феодосии, которые устроили массовую драку и агрессивно вели себя. Двали, «рискуя жизнью, попытался пресечь противоправное деяние». В ведомстве отметили, что поступок боксера является примером неравнодушия и самоотверженности.
Всем участникам драки в Феодосии предъявлено обвинение в покушении на убийство, они арестованы. Самому Двали провели операцию на глазу.