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В ФССП заявили о готовности арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова
Документы на взыскание задолженности 79,4 млн рублей с бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова находятся на исполнении, однако пока судебные приставы не накладывали арест на имущество борца, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В ФССП уточнили, что специализированное отделение судебных приставов по Дагестану получило на исполнение постановление регионального управления ФНС о взыскании налоговой задолженности в размере 79 376 334,14 рублей, передает РБК.
В пресс-службе добавили, что приставом-исполнителем принимаются законные меры об исполнительном производстве, вплоть до ареста имущества.
«Предположительно, в список имущества входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк. В котором: Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser, Toyota Tacoma», – говорится в сообщении.
Федеральная налоговая служба (ФНС) 1 июля арестовала счета Нурмагомедова, задолжавшего 297 млн рублей. 23 июля судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении спортсмена.