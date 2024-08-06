Историк Малышева: Россия открыто говорит о геноциде со стороны финских оккупантов в годы войны

«Окружной научно-практический форум – это возможность актуализации существующего знания, обсуждения и формирования ключевых точек исторической памяти о преступлениях нацистской Германии и ее пособников в отношении мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны, а также определения дальнейших направлений системной работы на базе принятого правового решения, правовой оценки финской оккупации, признанной геноцидом», – приводятся слова Малышевой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Напомним, 1 августа 2024 года в Верховном суде Карелии было вынесено решение об установлении факта геноцида в отношении мирных советских граждан и военнопленных красноармейцев на территории Карело-Финской ССР со стороны немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии в годы Великой Отечественной войны. Ранее аналогичные процессы уже прошли в 22 регионах страны.



«Это судебное решение сбросило маски. Мы впервые открыто говорим о геноциде со стороны финских оккупационных властей, и это принципиально важно для понимания в каком окружении живет наша страна», – указала Малышева.



Она отметила, что проведение форума в Петрозаводске – это реализация общественного запроса: «Сегодня собираться и обсуждать тему геноцида в годы Великой Отечественной войны готовы специалисты из разных сфер. Постепенно подключаются новые учреждения и ведомства. Все вместе они работают на то, чтобы как можно меньше белых пятен оставалось в преступлениях нацистов и как можно больше документов и информации вводилось в общественный оборот».



По словам историка, одно из ключевых направлений работы форума – «мемориализация правды о геноциде советского народа со стороны нацистов и их пособников». Также были затронуты вопросы информационного сопровождения проектов на примере проекта «Без срока давности» Северо-Западного федерального округа, который граничит с Финляндией, Эстонией, Литвой, Латвией – с теми странами, в которых особенно остро стоит вопрос сохранения правды о геноциде.

«Это пограничный регион, поэтому все здесь особенно, актуально, жестко. Речь идет об одновременном формировании мировоззрения в Северо-Западном федеральном округе и прилегающих территориях», – указала она.

Национальный центр планирует создание библиотеки геноцида советского народа. Будет разработан план издания книг, исторических источников и научно-популярной литературы, в том числе детской. Издания будут переводиться на иностранные языки. Также в дни проведения форума прошел фестиваль документальных фильмов «Дорогами памяти и славы».

