Россия объявила персоной нон грата сотрудника молдавского посольства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства, в МИД России был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации Александр Кетрару, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева, передает РИА «Новости».

В МИД добавили, что молдавскому дипломату также вручили ноту о том, что «в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии, российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Молдавии в России».

Напомним, посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что Кишинев объявил персоной нон грата помощника военного атташе посольства России, он должен покинуть страну.