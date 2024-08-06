Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Первое смертельное ДТП с Tesla Cybertruck произошло в США
Electrek: Первое смертельное ДТП с Tesla Cybertruck произошло в США
В американском штате Техас зарегистрирована первая дорожная авария с летальным исходом с участием электромобиля-пикапа Tesla Cybertruck.
В результате ДТП, произошедшего в округе Чамберс, погиб водитель Tesla Cybertruck, передает Ura.Ru со ссылкой на Electrek.
По неустановленной пока причине автомобиль потерял управление, съехал с дороги и совершил наезд на бетонную водопропускную трубу. Департамент общественной безопасности Техаса начал расследование по факту инцидента.
Первое ДТП с Tesla Cybertruck без летального исхода произошло в калифорнийском районе Пало-Альто. Электромобиль столкнулся с Toyota Corolla, никто не пострадал.