Цены на нефть выросли после обвала на сырьевых рынках

Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% после произошедшего обвала на сырьевых рынках

Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.54 растет на 1,39%, до 77,36 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,7%, до 74,18 доллара, передает РИА «Новости».

Накануне цена нефти марки Brent впервые с 9 января опустилась ниже 76 долларов за баррель на опасениях по поводу экономики США. В частности, полученные в пятницу данные рынка труда в стране показали, что безработица в июле неожиданно поднялась до 4,3% с 4,1% в июне. Это также привело к обвалу на глобальных сырьевых и финансовых рынках.

«Уровень цен на нефть марки Brent в 75 долларов выстоит перед лицом макроэкономических опасений», – цитирует Bloomberg аналитиков Goldman Sachs Group Inc, включая Даана Струйвена. Эксперты пояснили, что «ограниченный риск рецессии в США, устойчивый спрос на нефть в развитых странах и Индии, а также рост спекулятивных позиций должны поддержать цены».

Также накануне нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на сентябрь для покупателей из Азии. При этом она снизила стоимость всех сортов нефти для США на 0,75 доллара, а для Северо-Западной Европы и Средиземноморья – на 2,75 доллара.