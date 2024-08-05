ЦБ решил обновить указание по установке официальных курсов валют

Tекст: Дарья Григоренко

ЦБ с целью повышения точности и надежности расчета официального курса валют к рублю внес изменения в соответствующее указание. Новые правила учитывают особенности современного валютного рынка и направлены на минимизацию влияния отдельных крупных сделок на формирование курса, передает «Интерфакс».

Одним из ключевых нововведений стало введение дополнительного критерия концентрации сделок. Теперь для расчета курса будут учитываться только те сделки, которые были заключены не менее чем тремя различными парами кредитных организаций. При этом на одного участника рынка не должно приходиться более 75% от общего объема сделок.

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