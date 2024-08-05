Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?10 комментариев
ЦБ решил обновить указание по установке официальных курсов валют
Центробанк России утвердил новые правила расчета официального курса валют к рублю, введя дополнительный критерий концентрации сделок на внебиржевом рынке.
ЦБ с целью повышения точности и надежности расчета официального курса валют к рублю внес изменения в соответствующее указание. Новые правила учитывают особенности современного валютного рынка и направлены на минимизацию влияния отдельных крупных сделок на формирование курса, передает «Интерфакс».
Одним из ключевых нововведений стало введение дополнительного критерия концентрации сделок. Теперь для расчета курса будут учитываться только те сделки, которые были заключены не менее чем тремя различными парами кредитных организаций. При этом на одного участника рынка не должно приходиться более 75% от общего объема сделок.
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