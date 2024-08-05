Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?10 комментариев
Стало известно об имуществе задержанного генерала Шестерова
Стало известно об имуществе задержанного генерал-майора Шестерова
Генерал-майор Владимир Шестеров, который проходит по делу парка «Патриот», и его жена владеют тремя земельными участками, двумя квартирами, четырьмя автомобилями и мотоциклом, сообщает Telegram-канал Mash.
«У них есть земельный участок площадью 1500 кв. метров под Рузой в Московской области, несколько автомобилей, чоппер и множество недвижимости на имя жены», – передает Газета.ru.
Также отмечается, что информации о наличии бизнеса или фактическом трудоустройстве Валентины Шестеровой нет в открытых источниках.
Следственный комитет России ранее сообщил, что руководство парка «Патриот» обвиняется в растрате бюджетных средств. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В рамках этого дела был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, а также генерал-майор Владимир Шестеров.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка. Сумма хищения составляет около 40 млн рублей.