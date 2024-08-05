Стало известно об имуществе задержанного генерала Шестерова

Стало известно об имуществе задержанного генерал-майора Шестерова

Tекст: Кристина Цыцура

«У них есть земельный участок площадью 1500 кв. метров под Рузой в Московской области, несколько автомобилей, чоппер и множество недвижимости на имя жены», – передает Газета.ru.

Также отмечается, что информации о наличии бизнеса или фактическом трудоустройстве Валентины Шестеровой нет в открытых источниках.

Следственный комитет России ранее сообщил, что руководство парка «Патриот» обвиняется в растрате бюджетных средств. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В рамках этого дела был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, а также генерал-майор Владимир Шестеров.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка. Сумма хищения составляет около 40 млн рублей.