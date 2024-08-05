Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Al Jazeera: Израиль нанес удары по населенным пунктам в центральной и северной частях Газы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным телеканала, израильская авиация ударила по городу Дейр-эль-Балах и лагерю беженцев Нусейрат в центральной части Газы, передает ТАСС.

Информации о пострадавших пока не поступало. Al Jazeera сообщает также, что еще один удар Израиль нанес по мечети в районе Шейх-Радван города Газа на севере анклава, в результате бомбардировки никто не пострадал.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль оставляет за собой возможность возобновить войну в секторе Газа до достижения всех заявленных целей.