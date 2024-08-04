Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В Луганске вспыхнули пожары после обстрела ВСУ
В нескольких районах Луганска начались очаговые возгорания после обстрела ВСУ
В результате обстрела Луганска украинскими вооруженными силами в городе начались очаговые возгорания, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Как указал Марочко, последовавшие около 16:10 мск серии взрывов в Луганске стали причиной возникновения нескольких очагов возгорания. По его словам, украинские вооруженные формирования нанесли удар по городу, что привело к пожарам, передает ТАСС.
«Клубы дыма видны со всех частей города. Масштаб возгораний и нанесенный ущерб еще устанавливаются», – уточнил он.
Ранее Марочко сообщил, что российские системы ПВО сбили над Луганском воздушные цели, выпущенные по городу ВСУ.