Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В Луганске сработала система ПВО
Системы ПВО сбили над Луганском воздушные цели ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Луганском воздушные цели, выпущенные по городу ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей.
Отмечается, что около 16:10 по местному времени, жители Луганска услышали звуки работы системы ПВО. Местные жители сообщили о шести громких взрывах. По предварительной информации, украинские вооруженные силы предприняли попытку обстрела города, передает РИА «Новости».
Марочко подтвердил информацию о работе ПВО и заявил, что все воздушные цели были успешно уничтожены. «Что именно сбили наши ПВО, уточняется», – отметил он, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России сбили три ракеты ATACMS, атаковавшие Луганск, пострадавших нет.