Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Болгарская боксерша отказалась пожать руку провалившей гендерный тест сопернице
Болгарская боксерша Светлана Станева отказалась пожать руку своей сопернице, представительнице Тайваня Линь Юйтин, после победы последней в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу.
После победы над болгарской боксершей Светланой Станевой в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг, тайваньская спортсменка Линь Юйтин не получила ответного жеста спортивного приветствия. Станева отказалась пожать ей руку, передает РИА «Новости».
После поединка Станева также продемонстрировала зрителям скрещенные пальцы, что было воспринято некоторыми наблюдателями как намек на наличие у нее XX-хромосом, характерных для женщин. Этот жест усилил предположения о том, что отказ от рукопожатия был связан с сомнениями Станевой в гендерной принадлежности ее соперницы.
Ранее Венгрия и Болгария обратились в МОК из-за проваливших гендерный тест боксерш.
Напомним, что алжирская и тайваньская боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, были допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.