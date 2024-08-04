Болгарская боксерша отказалась пожать руку провалившей гендерный тест сопернице

Tекст: Дарья Григоренко

После победы над болгарской боксершей Светланой Станевой в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг, тайваньская спортсменка Линь Юйтин не получила ответного жеста спортивного приветствия. Станева отказалась пожать ей руку, передает РИА «Новости».

После поединка Станева также продемонстрировала зрителям скрещенные пальцы, что было воспринято некоторыми наблюдателями как намек на наличие у нее XX-хромосом, характерных для женщин. Этот жест усилил предположения о том, что отказ от рукопожатия был связан с сомнениями Станевой в гендерной принадлежности ее соперницы.

Ранее Венгрия и Болгария обратились в МОК из-за проваливших гендерный тест боксерш.

Напомним, что алжирская и тайваньская боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, были допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.