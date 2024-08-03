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Венгрия и Болгария обратились в МОК из-за проваливших гендерный тест боксерш
Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии направили в Международный олимпийский комитет (МОК) возражения против участия в парижской Олимпиаде боксерш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, ранее проваливших гендерный тест, пишет Reuters.
«Наша федерация уведомила Венгерский олимпийский комитет (MOB) о наших возражениях против участия алжирской спортсменки», – заявила Федерация бокса Венгрии, передает радио Sputnik. В свою очередь президент MOB инициировал срочные консультации с директором по спорту МОК, чтобы прояснить ситуацию, добавили там.
В Болгарском олимпийском комитете заявили о намерении «твердо защищать права не только болгарских спортсменок, но и всех женщин-спортсменок, которым может быть нанесен ущерб из-за участия представителей противоположного пола в женских соревнованиях».
«Кроме того, мы выражаем обеспокоенность состоянием здоровья женщин-спортсменок, поскольку научно доказано, что удары мужчин намного сильнее, чем у женщин, и могут привести к серьезным травмам и постоянным увечьям», – отметили в организации.
Вместе с тем глава алжирской делегации на Олимпиаде Хейреддин Барбари сообщил, что олимпийский комитет Алжира подал жалобу в МОК из-за «безнравственной» кампании против Иман Хелиф, оказавшейся в центре скандала.
Напомним, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.